Vakıfbank Bankamatikten 3000 TL Veriyor, TC Kimlik ile ATM'den Hemen Hesaba Yatıyor, Bayrama Kadar Uzadı

Vakıfbank, kredi ve nakit kampanyası yapmaya devam ediyor. Bu destek ödemeleri, 3000 TL'ye kadar yapılıyor ve istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Vakıfbank'ın yaptığı bu kampanya oldukça rağbet görüyor. Bu kampanyayı daha bilmeyenler var. Sizlerde Vakıfbank üzerinden 3000 TL kullanmak istiyorsanız, bankanın belirlediği şartlarda başvuru yapabileceksiniz. Vakıfbank ihtiyaç sahibi olan kişilere, pandemi döneminde olduğu gibi, normalleşme günlerinde de destek vermeye devam ediyor. Vakıfbank bu destek 3000 TL nakit kampanyasını bankamatik kartınıza yükleyecek ve istediğiniz zaman bu destekten faydalanabileceksiniz.

Verilen bu destek ödemesi kredili mevduat hesabı olarak, Vakıfbank müşterilerine sunulmaktadır. Vakıfbank müşterisi olan kişiler, bu destek ödemelerini alarak, hemen ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Vakıfbank bankamatik kartı kullanan ve kredi kartı kullanan kişiler, 3000 TL için başvuruda bulunabilirler. Bu verilen destek ödemesi acil ihtiyacınız olduğu gibi sizlerin işinize yarayacak bir nakit olacaktır.

Vakıfbank'tan Yeni Kampanya Şartları...

3000 TL nakit almak için bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Bu şartları şu şekilde, banka kendi internet sitesinde sıraladı.

TC vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olanlar 3000 TL kampanyasına katılabilecekler.

3000 TL nakit alacak kişinin kredi notuna göre onay verilecek. Banka kredi notu düşük olanlar onay alamayacak.

Kredili Mevduat Hesabı başvurusu sadece banka müşterisi olan kişiler alabilecektir. Bu başvuruyu kendi bankamatik hesabınız üzerinden yapacaksınız.

Banka kredi kartı kullanan ve kredisi kullanan kişiler, bu kredilerin ödemelerini düzenli olarak yapmış olması gerekmektedir.

Kırmızı kalem, Kredi sicili bozuk olan kişiler, bu kredileri ve kredili mevduat hesabını kullanamazlar.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvuru yapacak olan kişiler, ATM üzerinden bankamatik kartını sokarak işlem yapabilecekler. ATM üzerinden başvuru yaptığınızda onay alırsanız, hemen hesabınıza 3000 TL yatacak. Ayrıca bankanın müşterisi olan kişiler, bu 3000 TL başvurusunu bankanın internet bankacılığından veya Vakıfbank mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Vakıfbank üzerinden verilecek bu destek, 3000 TL olarak hesabınıza yattıktan sonra, kullanım yapan kişiler, kullandıkları miktar kadar parayı 1 ay sonrasında ödeyeceklerdir. Banka bu parayı kullanan kişilere faiz uygulayarak borcunu geri alır. Dilerseniz 3000 TL hepsini çekebilir ve 12 ay vadeye bölerek, bu şekilde nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.