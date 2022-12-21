Vakıfbank bankamatik kartı olanlara 7 gün içinde 70 bin TL ödeme vereceğini açıkladı! Hemen başvuru yapın

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden nakit ihtiyacı olup, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanacak olan vatandaşlara banka, 7 gün içinde 70000 TL'ye kadar bireysel kredi verecek.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların kampanyalara katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar dahilinde, Vakıfbank, uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi ödemesi vermektedir.

7 gün içeresinde başvuru imkanı

7 gün içerisinde nakit ihtiyacı olup, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri vererek, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yaptırabileceğiniz kampanyalara sizlerde hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Vakıfbank Kredi başvuru

Vakıfbank kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bankanın mobil uygulamaları üzerinden de yapmış olduğu kredi başvuruları haricinde internet sitesi ve bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kendi bankamatik kartı hesabı üzerinden 70000 TL'ye kadar ödeme alabilir. 1.79 faiz oranları ile birlikte kredi imkanından faydalanabileceğiniz ve onaylanan bu kredileri, hesapları ya kırabileceğiniz kampanyalarda 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi alma imkanı sizlere sunulacaktır.