Vakıfbank bankamatik kartı olan kişilere 33000 TL ödeme vereceğini duyurdu. Devlet Bankası VakıfBank üzerinden düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Bu bankada bankamatik kartı var ise banka şubesine gitmeden 33 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyasına katılabiliyor.

Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu olarak yapılacak Bu işlemlerde Vakıfbank kredi kullanacak olan vatandaşların 33 bin TL'ye kadar alacakları krediler ile birlikte hızlı bir şekilde kendi banka hesaplarına ödemelerini yatıracak.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerin başvurularında gerçekleştirebileceği bu kampanyaya katılacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun ise gelir belgesiz olarak hemen onay alabilecek.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu 33000 TL nasıl alınır?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 33 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsa en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte gidebilir ve bu kampanyaya katılarak ihtiyacına giderebilir.

Vakıfbank üzerinden bankamatik kartı olan vatandaşlar ise 33 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden bankanın internet bankacılığı veya Vakıfbank mobil uygulamasını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilecektir.

Nakit ihtiyacı olması durumunda emekli olan kişilerin de başvuru yapabileceği Bu kampanyada emekli maaşımızı Vakıfbank üzerinden alma şartı ile kredi imkanı sunulmaktadır.

Emekli maaşınızı Vakıfbank şubelerine taşırsanız Bankası üzere hızlı bir şekilde sonuç verecek Sadece 33000 TL değil daha yüksek limitlerde ve maaşınızın 22 katına kadar kredi imkanından sizleri faydalandıracaktır.

VakıfBank'ın resmi internet sitesine girerek kampanya detayları hakkında bilgi sahibi olabilir başvurumuzu gerçekleştirebilir ve güncel faiz oranlarını yine bankanın internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.