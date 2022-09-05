Vakıfbank banka hesabı olan kişilere hemen başvuru yapılsın dendi! 6 gün süre verildi

Vakıfbank Banka hesabı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 6 gün içinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası açıklanarak resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Kamu Bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve bu bankada hesabı olması durumunda 50.000 TL kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalarda özellikle düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorlarsa 6 gün içinde başvuru yapması istenmektedir. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olmaları durumunda bireysel ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.

Vakıfbank 6 gün içerisinde sizlere vermiş olduğu tüm kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapacağını açıkladı. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi aynı gün içinde hesaplara yatırılarak ödenmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak şartlara uygun olmaları durumunda da Kredi imkânından faydalanabileceğini söylemek istiyoruz.

Başvurunuzu Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yaparsanız gelir belgesiz olarak ve masrafsız olarak bankanın vermiş olduğu internet bankacılığı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hemen hesabınızı ödemeler alabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda 90 gün ertelemeli olarak sizlere Kredi hizmeti sunulmaktadır.