Vakıfbank banka hesabı olan kişilere 5 gün süre verildi! Bu süre içinde işlem yapın!

Devlet bankası olarak ülkemizde hizmet vermekte olan Vakıfbank, yeni yapmış olduğu duyuruda, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için 5 gün süre kaldığını açıkladı. Vakıfbank 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 50000 tl kadar vermiş olduğu gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli kredi kampanyasını 5 gün daha uzattı. Banka şartlarına uygun olan kişiler şartlar dahilinde aynı gün içinde, Vakıfbank üzerinden bu kredi ödemelerini almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor ve 5 gün içerisinde yapmış oldukları başvurularda, düşük faizli tüketici kredisi alabiliyor.

Vakıfbank kredi başvurusu

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada özellikle nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Banka hesabı olan kişiler hemen müşteri hizmetleri numaraları üzerinden veya bankanın şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve daha sonra Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Bankanın kendi resmi internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran vatandaşlardan kredi başvurusu yapmış olacak ve 50000 TL kadar onay almaları durumunda cep telefonlarına kısa mesaj ile birlikte kredi sonucu gelecektir. Başvuru yaparak ihtiyaç kredisi onay alan vatandaşlara en yakın Vakıfbank şubesine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilir veya bu bankada hesabı olan vatandaşlardan, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden hem başvuru yapabilir, hem de onaylı kredi kullanabilir.