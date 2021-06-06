Vakıfbank Aylık 1095 TL Taksitle Araç Kredisi Verecek Başvurular Rekor Seviyeye Ulaştı

Vakıfbank Haziran ayından itibaren pandemi dönemine giren ve ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan kişilere kredi destekleri vermeye devam ediyor. Pandemi döneminde yapılan bir diğer kredi kampanyası da araç kredisi kampanyası olmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, pandemi döneminde, 2.el araç alımları için aylık 1095 TL ödemeli kredi kullanabileceklerdir. Vakıfbank tarafından yapılacak bu kredi kampanyası ile birlikte 60 ay vadeli taşıt kredisi kullanabileceksiniz.

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden 2.el araç alımlarınız için kredi talebinde bulunabilirsiniz. Alacağınız aracın en fazla 7 yaşına kadar olması durumunda aracın kasko değerine göre krediler çekilebilmektedir. 1095 TL ödemeli kredi alabilmeniz için peşinatınızın yanında bu kredi kampanyası ile 40 bin TL çekeceksiniz. 40 bin TL kredi çektiğinizde aylık 1095 TL ödemesi olacak ve 60 ay ödeme yapacaksınız.

Vakıfbank'tan Kredi Şartları Belli Oldu

Araç kredisi alacak olan kişiler için banka belirli şartlar oluşturdu. Bu şartları da internet sitesi üzerinden duyurdu. 60 ay vadeli taşıt kredisi sadece pandemi döneminde verilecektir. Kredi kullanacak olan kişilerin TC vatandaşı olması şarttır. TC vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişiler kredi onayı alacaklardır. Vakıfbank bu kredilerde onay vermesi durumunda kişinin sigortasını kontrol edecek ve gelir durumuna göre kredi kullandıracaktır. Bankalardan bir sıkıntısı olan kişiyseniz, kredi başvurusu yapamayacaksınız. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşteriler onay alacaklardır.

Vakıfbank'tan Son Kampanya

Verilen bu kampanya son kampanya olarak da biliniyor. Eğer ikinci el bir araç alımı yapacaksanız, 60 ay vadeli ve %1.50 faiz oranı ile Vakıfbank araç kredisi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusunu yapabilmeniz için bankaya gitmeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Vakıfbank'ın şubelerine giderek buradan kredi başvurularını tamamlayabilirler. Kredi başvurusu tamamlandıktan sonra banka size sonucu verir. Bankaya giderken kredi başvurusu için kimlik, gelir belgesi ve bankaya taşıt kredisi için alacağınız aracın ruhsat fotokopisini vermeniz gerekmektedir. Vakıfbank son dakika haberi olarak verdiği bu kredi kampanyasında sınırlı sayıda müşteriye onay verecektir. 1095 TL aylık ödemeli kredileri aldığınızda 40 bin TL kredi kullanmış olursunuz.

Kredilerde kasko değerinin 120 bin TL'ye kadar olan kısmı için kredi alacaksınız. Bu durumda alacağınız kredilerde aracın kasko değerinin p'ine kadar onay alabileceksiniz. Geriye kalan kısmı da peşin olarak ödemeniz gerekiyor. Araç kredilerinde hiç bir banka 0'üne taşıt kredisi vermemektedir.