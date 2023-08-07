Araç satın almak istiyorsanız, VakıfBank'ın size harika bir haberi var! Banka ağustos ayı boyunca özel güvenli satış sistemiyle taşıt kredisi sunuyor. Bu, satıcının araç satış fiyatının satış işleminden önce güvence altına alındığı ve alıcıların satın alımlarını yapmak için taşıt kredisi kullanabileceği anlamına geliyor. Bu, araç satın almayı daha kolay ve daha güvenli hale getiren yeni ve yenilikçi bir sistemdir.

KAMPANYA KOŞULLARI VE KREDİ LİMİTLERİ

VakıfBank, satın almak istediğiniz aracın kasko değerine göre maksimum kredi tutarını belirliyor. İşleyiş şu şekilde:

Kredi Tutarları:

0 – 400 bin lira arasındaki araçlar için araç değerinin %70'ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

400 bin 001 – 800 bin lira arasındaki araçlar için araç değerinin %50'sine kadar kredi kullanabilirsiniz.

800 bin 001 – 1 milyon 200 bin lira arasındaki araçlar için araç değerinin %30'una kadar borçlanabilirsiniz.

1 milyon 200 bin 001 – 2 milyon TL arasındaki araçlar için araç değerinin %20'sine kadar kredi kullanabilirsiniz.

Kredi Koşulları:

Aracın kasko değeri 400.000 TL ve altında ise kredi vadesi 48 ay.

400 bin 001 – 800 bin lira arasındaki araçlar için kredi vadesi 36 ay.

800 bin 001 – 1 milyon 200 bin lira arasındaki araçlar için kredi vadesi 24 ay.

250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ ÖDEME PLANI

VakıfBank, bu yeni kampanya kapsamında ikinci el araç almak isteyenlere nakit desteği sunuyor. Ağustos ayı taşıt kredisi faiz oranı %2,60'tır. Eğer 250 bin TL kredi çekerseniz aylık taksit tutarınız 10.616,43 TL olacaktır. Bu kredinin maksimum vade oranı ise 48 aydır. Yani ödemelerinizi iki senede rahat rahat yapma imkanına sahipsiniz.

Vakıfbank araç kredilerine mobil uygulama ya da şubeler aracılığıyla hemen başvurabilirsiniz. Oranlar artmadan harekete geçmenizde fayda var.