Vakıfbank Acil Kredi Desteğini Bu Sabah Başlattı! 130.000 TL’ye Kadar Büyük Limitli Krediler Verilecek

Son Dakika: Vakıfbank ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren ve düşük faizli kredi veren bankalar dan birisidir. Sizlerde bu banka üzerinden son yapılan kredi kampanyası olan 130 bin TL'lik kredi kampanyasına katılabilir, ihtiyacınız olan parayı anında alabilirsiniz. Devlet bankası olmasından dolayı banka bazı politikaları uygun olmanız durumunda sizlere bu ihtiyaç kredisini vermektedir. 130 bin TL'lik krediyi alacak olan müşterilerin eğer bankadan maaş alan müşteriler olması durumunda daha düşük faizlerle kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Şimdi sizlere Vakıfbank 130 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır, bunun hakkında bilgiler verelim.

Vakıfbank kredi başvurusu şartları nelerdir? Kimler onay alabilir?

Vakıfbank üzerinden 130 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen müşterilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Ayrıca diğer bankalarda banka çalışmalarında düzensizlik olmaması şartı da vardır. Başvuru yapacak olan kişinin sigortalı olması durumunda en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortasının yatmış olması gerekiyor. Vakıfbank üzerinden bu şartlara uyan kişiler kredi başvurusu yapabilmektedir. Emekli olan kişiler emekli maaşlarına o bankaya taşımaları durumunda ancak kredi onayı alabilmektedir. Çiftçi olan ve esnaf olan vatandaşlar da bu krediye kullanabilirler. Kredi kullanacak olan kişilerin vergi levhası varsa ticari bölüme giderek kredi başvurusu yapması gerekiyor.

Vakıfbank 130 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte gitmesi gerekiyor. Size en yakın Vakıfbank şubesine gittiğiniz zaman bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söyleyecektir. 130 bin TL onay alırsanız bu krediyi 36 ay vadeye bölebilir ve ilk taksit ödemenizde de 3 ay erteleme imkanından faydalanabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredilerinde kredi ödeme tablosu oluştururken müşterilerine kolaylık sağlamaktadır. Bu kolaylıklardan bir tanesi kredi ödemelerinizi aylık yapabilmeniz veya 2 ayda bir yapabilmeniz, isterseniz de 3 aydan 3 aya yapabilmenizdir. Çiftçi ve vergi levhalı olan kişilere de 6 ay ertelemeli ve 6 aydan 6 aya ödemeli krediler verilmektedir.

130.000 TL Vakıfbank üzerinden onay alamadıysanız bankaya ipotek vererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka gayrimenkul ipoteği ile birlikte araç ipoteği de kabul etmektedir. Vereceğiniz ipoteğin değerinin yarısına kadar bu bankadan kredi kullanabilirsiniz. 250 bin tl değerinde bir ipotek verirseniz 125 bin TL 36 ay vadeli kredi kullanırsınız. Kredi başvurusunda en yakın banka şubesinden yapmanız gerekiyor. Başvuru esnasında tüm evraklarınızı önceden hazırlamalı ve başvuru yapmaya giderken de evraklarınızı vermeniz gerekir.