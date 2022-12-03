Vakıfbank Açıklaması: Emeklilere Ödeme, Maaşlarının 22 Katı Hemen Ödeme Olacak...

VakıfBank emekli olan vatandaşlara maaşlarının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Vakıfbank özellikle emekli maaşı harçları için ihtiyaç kred isi en fazla olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödenecek gerçekleştireceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sulara yatırılarak kullandırılacaktır. Kamu Bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda dedikleri zaman kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplayacak onaylanan bu krediler hesaplar dahilinde vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte verilecektir.

VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞINA 22 KATINA KADAR KREDİ VERECEK

VakıfBank emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen ve başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuçlarını vereceği Kredi kampanyasını açıkladı.

Kredi başvurusu yapmak isteyen tüm emekliler için banka Kendi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak Kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğinizi duyurdu. Kamu Bankası olarak hizmet veren Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bu duyuru sonrasında Kredi ödemelerini gerçekleştirecek kişilere maaşlarının 22 katı kadar kredi imkanı sağlayacak onaylanan bu kredileri hesaplara yatırarak kullanmalarına olanak sağlayacaktır.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabilecek ve maaş taşıma işlemlerimiz sonra özellikle Vakıfbank üzerinden kullanacağımız kredilerde şartlara uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. Vakıfbank kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşların başvuru şartları uygun olması durumunda kredi işlemleri hemen aynı gün içinde düşük faiz oranları ile birlikte verilmektedir.