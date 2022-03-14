Vakıfbank açıklama yaptı! Pazartesi sonrasında başvuru yapan kişiler 12000 TL ödeme alabilecekler. Vakıfbank üzerinden, 12 bin TL ödeme alacak olan vatandaşların banka hesapları olması durumunda 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde nakit işlemlerinden, başvurularını gerçekleştirebilecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte acil ihtiyaçlar için gelir belgesiz 12000 TL ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Vakıfbank kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada banka hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, hesaplarına ödeme alabilecek. Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların belirtilen kredi şartlarına uygun olması ile birlikte başvurularını 5 dakika içerisinde yapabilecektir.

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerin sigortalılık durumunun en az bu son işyerinde 6 aydır olmasını istemektedir. Emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları durumunda kredi kullanabileceklerdir.

Vakıfbank, 12.000 TL en kolay yöntemlerle başvuru nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Vakıfbank, 12000 TL başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için başlattığı bu son dakika kampanyasında kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri kampanya için internet bankacılığını öneriyor.

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilecektir. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yaptığınız zaman kredi onayı alırsınız, şubelere gitmeden bu kredileri, hesabınıza yatırabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceklerdir.

Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden veya Vakıfbank ATM'si üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine girebilirsiniz. 12 bin TL ve üzerinde kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlarda bu, Vakıfbank'ın diğer ihtiyaç kredisi ve kapatmak istiyorlarsa, borç kapatma kredisi kullanması için detaylara yine bankadan öğrenebilir.