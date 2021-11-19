Vakıfbank Açıklama Sonrası Kuyruk Oluştu, En Düşük 0.49 Oranlarıyla Verilecek

Vakıfbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda oldukça tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar Vakıfbank üzerinden aldıkları nakit avans ve ihtiyaç kredisi kampanyaları ile acil ihtiyaçlarını karşılamak hedefindedir. Vakıftan son yapıyoruz sonrasında banka şubeleri ve bankanın resmi internet sitesi üzerinde yeni kampanya yaptığını duyurdu. Daha önce bir bankadan kredi kullanmış olan kişiler 5000 TL'ye kadar 0.49 faizle nakit kullanabilecek. Vakıfbank üzerinden şartlarda belli oldu.

Vakıfbank yaptığı duyuru sonrasında Kredi şartlarını şu şekilde detaylandı...

Vakıfbank üzerinden 0.49 faiz nakit kredi kullanmak isteyen kişiler Daha önce bu bankadan bir kredi veya kredi kartı kullanmış olması ve kullanmış olduğu bu kredi ve kredi kartını düzenli Ödemiş olması gerekmektedir. Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da önemli. Kredi kullanacak olan kişilerin 1600 ve üzerinde bir kredi notu olması banka tarafından istenilen tek şart.

Eğer belirtilen bu şartlara uygun değilseniz bankadan kendi güncel faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan kişilerin kredi kullanabilmeleri için en az 1 yıldır sigorta primlerinin yatmış olması gerekiyor. Emekli olan kişiler ise bu destek kampanyasına katılmak istiyorsa kredi başvurusu öncesi daha önce emekli kredisi kullanmış olması ve emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alması şarttır. Vakıfbank üzerinden maaş alacak olan emekliler Kredi haricinde kredi kartı ve nakit avans limitlerinede başvuru yapabilir.

Vakıfbank Online Nakit Verecek

Vakıfbank ayrıca yapmış olduğu duyuruda banka hesabı olan kişileri online ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını duyurdu. Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak kredi kullanmak isteyen kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığı kredisi kullanabilir. Vakıfbank internet bankacılığı kredisi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak istiyorsa kredi başvurusu sonrasında bunu işaretlemesi gerekiyor.

Vakıfbank mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapmak için bu bankada hesabınızın olması gerekmektedir. Vakıfbank vermiş olduğu online nakit kampanyasında masrafsız kredi seçenekleri ile birlikte müşterilerine destek olacak.