Vakıfbank açıklama geldi! 0.49 faizle nakit verilecek mi? Aralık sonuna kadar ödenecek mi?

Vakıfbank son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte kendi banka şubesi üzerinden yapılan tüm işlemlerde bireysel müşterileri düşük faiz oranları ile birlikte Kredi vermektedir. Son yapılan Kredi kampanyasında özellikle 0.49 faiz oranları ile birlikte araştırma gerçekleştirilmektedir. 0.49 faiz oranları ile birlikte araştırma yapan kişiler Vakıfbank üzerinden bu kredileri nasıl alıp alamayacaklarını merak ediyor.

Vakıfbank üzerinden yapılan yeni açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşları için verilecek olan 0.49 faiz oranları ile birlikte kredi kampanyası şu anda bulunmadığı açıklandı. Vakıfbank 0.49 faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşların yapmış oldukları işlemlerde nakit kredi kullanabilmeleri için daha düşük faiz oranları ile birlikte banka şubeleri üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi alabileceği haberini verdi.

Aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda başvurularını gerçekleştirerek devlet destekli olarak faiz oranlarından da yararlanarak Kredi kullanacak olan kişilere İhtiyaç Kredisi olarak 5 dakika içerisinde sonuç verilecek internet bankacılığı uygulamaları kredileri öneriliyor.

VakıfBank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşları için belirli şartlar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde yapılacak ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak aynı gün içinde kullandırılacaktır. VakıfBank emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlara 0.49 faizli haricinde daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi verebilmesi için daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olmanızı istemektedir. Banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabilmektedir.