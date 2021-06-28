Vakıfbank 5.000 TL Yüzde 0 Faizli Dijital Kredi Hizmete Sunuldu, Yoğun İlgi Gördü!

Pandemi döneminde yaptığı kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Vakıfbank, yine bir ilke imza attı. Sıfır faizli 5.000 lira kredi seçeneğiyle müşterilerinin kalbini fethetti. Kısa süre boyunca geçerli olacak kampanyaya vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Sizde Vakıfbank faizsiz kredi imkanından yararlanmak istiyorsanız acele etmelisiniz.

VAKIFBANK FAİZSİZ KREDİ

Vakıfbank kampanyanın detaylarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. N11 alışveriş sitesi ile yapılan anlaşma neticesinde vatandaşlarımız online alışverişlerinde Vakıfbank aracılığıyla faizsiz 5.000 liraya kadar anında kredi kullanabilecekler. Üstelik 36 ay vade seçeneğiyle müşterilere rahat ödeme imkanı sunuluyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan harcamalar için Vakıfbank kampanyası adeta ilaç gibi gelecek.

Bankanın sitesinden yapılan açıklamad: "Artık n11.com'dan yapacağınız alışverişlerinizi ödeme sayfasından ayrılmadan, dakikalar içinde ister Vakıfbank Anında Dijital Kredi ile isterseniz de Vakıfbank Anında Dijital Taksitli Ek Hesap ile ödeyebilirsiniz. Online alışverişte bir ilk olan anında dijital krediniz Mastercard'dan Masterpass alt yapısı ile!" ifadelerine yer verildi. Peki bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 36 ay vadeli 5.000 TL faizsiz Vakıfbank kredisini nasıl kullanacaklar?

ANINDA DİJİTAL KREDİ BAŞVURUSU

4 adımda Vakıfbank anında krediniz hazır! Bunun için öncelikle N11 alışveriş sitesinde ürünlerinizi sepete ekleyiniz. Ödeme sayfasında 'Vakıfbank Bankomat Kart' seçeneğine tıklayınız.

İkinci aşama: Ek hesap limitinizde yeterli tutar olması durumunda 36 aya kadar istediğiniz vade seçeneğini seçebilirsiniz.

Üçüncü aşama: Ek hesap limitiniz yoksa ya da limitiniz yeterli değilse bu durumda Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak Başvurular- Ek hesap başvuru/ Limit arttırımı bölümünden anında başvuru yapabilirsiniz.

Dördüncü aşama: Kullanım koşullarının ve mesafeli satış sözleşmesinin onaylanmasıyla birlikte işleminizi anında gerçekleştirebilirsiniz.

Yaz aylarında artan alışveriş masraflarını düşünen Vakıfbank müşterileri, yeni kampanyayla birlikte rahat bir nefes alabilecekler. İnternet alışverişlerinizde Vakıfbank bankomat kartınızla birlikte 5.000 liraya kadar 36 ay vade imkanıyla alışverişlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik kullanacağınız kredi tamamen faizsiz! 36 ay vadenin sonunda geri ödenecek tutar yine 5.000 lira olarak size yansıyacak. Lider kamu bankası Vakıfbank tarafından hizmete sunulan bu kampanya kısa sürede binlerce müşterisi tarafından ilgi gördü.