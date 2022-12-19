Vakıfbank 4 gün içerisinde 44000 TL nakit ödemesini sadece bireysel müşterileri için yapacağını açıkladı.

Vakıfbank, yapmış olduğu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 44000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini duyurdu. Bugün başlayan yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verecek olan Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyada 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza imkan sağlayacak. Devlet destekli, faiz oranlarından da yararlanabilecek olan vatandaşlar, bu kredileri kullanmak istiyorlarsa, Vakıfbank müşterisi olması durumunda daha uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilmektedirler.

Vakıfbank, 44000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli 44000 TL kredi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 gün içerisinde başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara daha düşük faiz oranları ile birlikte Vakıfbank, mobil uygulaması üzerinden verilecek olan kredi haricinde banka şubeleri üzerinden de düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullandırımı gerçekleştirilmektedir.

Banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara Vakıfbank en düşük faiz oranlarından yararlanmak şartıyla birlikte kredi ödemeleri verecek. Vakıfbank şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilerek, aynı gün içinde işlem yapılacağı sağlanacak.

Emekli olan vatandaşlarında kredi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve onay alabilecekleri bu kampanyalar dahilinde emekli maaş hesapları üzerinden işlemler gerçekleştirilerek ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. Emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden alıyorsanız veya emekli maaşınızı, Vakıfbank şubelerine taşımak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.