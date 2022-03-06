Vakıfbank 36 Ay Vadeye Kadar Nakit Dağıtıyor, Düşük Faiz Oranları Dikkat Çekti

Vakıfbank başlatmış olduğu Son dakika kampanyası ile birlikte ihtiyacı olan vatandaşlar için bireysel olarak düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Vakıfbank üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilecek ve 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenerek kamu Bankası olan bu banka üzerinden istediğiniz ihtiyaçlarda kredi kullanabileceksiniz.

Vakıfbank sosyal medya hesaplarından ve kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvuru yapacak olan vatandaşların bireysel müşterisi olması ve kendi bankası'nda hesabı olması durumunda da daha düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve sigortada olarak çalışıyor olması durumunda son iş yerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarına Bu banka üzerinden alması ile birlikte daha yüksek limitler de hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi alabileceğini söyleyebiliriz.

Vakıfbank düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında Vakıfbank düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasını başvuruları hem banka şubelerinden hem de internet sitesi üzerinden alabilmektedir. Vakıfbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilir Kredi sonucunu hemen öğrenebilir 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50 bin TL üzerinde 24 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi hemen alabilir.

Vakıfbank müşterisi olan vatandaşlar ise banka şubesine gitmek istemiyorsa Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı kredisi kullanabilir ve internet bankacılığı kredisi ile birlikte hızlı bir şekilde hesabına para yatırabilir.