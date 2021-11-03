Vakıfbank 15000 TL Faizsiz Kredi Verecek, Şart Aramayacak, İsteyenler Bankaya Gitmeden Kullanacak, Süper Haber

Vakıfbank üzerinden yapılan yeni değerlendirme kampanyasında 15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yeni bir kampanya yapıldı. Uygun faiz oranları ile verilecek bu kredilerde, bazı özel müşterilere 15000 TL için faizsiz kredi verilecek. vakıfbank üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara göre kredi alabileceklerdir. 15.000 TL'ye kadar kredi almak isteyenler, banka kredi şartlarına uygunsa Vakıfbank'ın bu kampanyasından yararlanacaklar.

Vakıfbank yaptığı açıklamada, kredi notu, kredi sicili, daha önceki kredi ödemelerinde düzenli olan müşterilerine düşük faizli olarak kredi onayı vereceğini ve kullanılan 15000 TL kredilerde de banka 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturacağını duyurdu. Banka genel müdürlüğü onayları ile alınacak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, banka şubeleri ve internet siteleri üzerinden başvuru yapabilecekler.

Vakıfbank, 15 bin TL kredi başvurusu

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarında merak ediyor. Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı kişilerin kredi başvurusu yaptıktan sonra gelir durumuna ve kredi notuna bakarak sonuç verecek. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere sonucu verdiği gibi krediniz de aynı gün içerisinde kullanabileceksiniz. Dilerseniz banka şubelerinden, dilerseniz de bankanın müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyen müşterinin sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır işyerinde aynı sigortasının yatmış olması gerekiyor.

Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını bu bankadan alan kişiler daha uygun faizlerle kredi kullanabilir. Esnaf olan vatandaşlarımız işi, esnaf kredisi kullanmak istiyorlarsa en az iki yıldır vergi levhası, faal olarak işlem yapması gerekiyor. Yeni bir işyeri açtıysanız kredi kullanamayacaksınız.

Bankanın resmi internet sitesine girerek hemen işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz, Bu internet sitesi üzerinden ayrıca kredi başvurunuzu da yapabiliyorsunuz, internet üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunun sonucu sizin cep telefonunuza gelecektir.