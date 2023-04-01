Uzmanlardan Asgari Ücret Ara Zammı Değerlendirmesi; Enflasyon Karşısında Hızla Eriyebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yapılan ardından Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam için müjde verdi. Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili ekonomistler değerlendirme yaptı. İşte yapılan değerlendirme ile ilgili detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapılmasının şu an için gündemde olmadığı, yapılacak zammın Temmuz ayında yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu açıklamanın ardından ekonomistler değerlendirmede bulundu. Temmuz ayında yapılacak zammın enflasyon karşısında hızlı eriyeceği ifade edildi. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Prof. Dr. Kara “enflasyonist ortamların bulundu yerde maaşa zam yapılsa bile bu sevindirici olmaz. Zira enflasyon alım gücünü hızla düşürecektir.” İfadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının hemen ardından asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. Şu an için hali hazırda asgari ücret için bir ara zammın söz konusu olmadığını ifade ederek, asgari ücrete yapılacak zammın Temmuz ayında gerçekleşeceği hususunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu açıklama karşın ekonomistler temkinli yaklaşım sergiledi. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir zamanlar danışmanlık yapan Eski Merkez Bankası Baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonist ortamların maaşlara olumsuz etkisini öne sürdü. Yapılacak olan zammın sevindirici olmayacağı, enflasyonun alım gücünde olumsuz etki yapacağını belirtti.

KKM 2022’de Türkiye’ye Maliyeti 181 Milyar Lira Oldu’

Hakan Kara KKM’nin Türkiye’ye olan maliyetini açıkladı. 2022 yılında KKM’nin Türkiye’ye olan maliyeti 181 milyar olarak gerçekleşti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile 2022 yılında KKM nin hazineye olan maliyeti 92,5 milyar olarak gerçekleşmişti. TCMB’ına olan maliyeti ise bilinmiyordu. Bugünkü yıllık rapor ise bu konuda ipucu veriyor.