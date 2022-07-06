Uzmanlar, Vakalar Arttıkça İnsanları Güçlendirici Atış Yapmaya Çağırıyor

Geçen hafta 26.635 olan haftalık koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı 57.000'i aştığında, uzmanlar bir kez daha vatandaşları COVID-19 aşısının son dozundan bu yana altı ila sekiz ay geçtiyse güçlendirici atışlarını almaları konusunda uyarıyorlar. Uzmanlara göre, COVID vakalarının sayısındaki artışa büyük ölçüde katkıda bulunan bir faktör, toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda yüz maskesi görevinin kaldırılmasıdır.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Milliyet gazetesine verdiği demeçte, ”Boğaz ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı olan hafif ateş durumunda, virüsün yayılmaması için bu rahatsızlıklar geçene kadar tek tek izole edilmesi önemli bir önlemdir." dedi.

Kalabalık ve uzun yolculuklar sırasında yüz maskesi takmanın daha iyi olacağını belirten Kara, "Bu tür şikayetleri olan kişilerden test yaptırmalarını, yüz maskesi takmalarını ve durumları netleşene kadar tecrit etmelerini istiyoruz." dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) genel sekreteri Vedat Bulut, kronik hastalara ve yaşlılara virüs taşıma riskinin unutulmaması gerektiğini belirterek, kapalı ve kalabalık ortamlarda yüz maskesi takmaya devam edilmesi gerektiğini yineledi.

Bulut, ”Toplu taşıma araçlarında ve alışveriş merkezlerinde dikkatli olmalıyız; yapmazsak yaz sonunda ciddi bir sonuçla karşılaşabiliriz." dedi. “Türkiye'de üçüncü ve dördüncü doz aşı alanların oranı düşük düzeydedir. Özellikle obezite, kanser, kronik akciğer ve diyabetli hastalara önlem almalarını öneriyoruz "dedi. Bulut'a göre, COVID-19 aşısının son dozundan bu yana altı ila sekiz ay geçtiyse, güçlendirici bir atış yapmak şarttır.

Uzman, ”Enfeksiyon sayısındaki artış dünya çapında devam ederse, yeni varyantların ortaya çıkma riski olacaktır" dedi.

Omicron'un alt varyantı, BA.2.75, dünyada hızla yayılıyor ve uzmanlara göre, varyantın semptomlarının ve seyrinin diğerlerinden farklı olup olmadığı konusunda henüz bir gözlem yapılmadı.

İlk olarak geçen ay Hindistan'da tespit edilen varyant zaten en az dokuz ülkeye yayıldı. Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs istatistiklerinde 27 Haziran -3 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'de toplam 57.113 COVID-19 vakası rapor edildiğini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, 25 COVID-19 hastası hayatını kaybederken, 30.478'den fazla kişi enfeksiyondan kurtuldu.