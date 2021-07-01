Uzmanlar Uyardı: Eylül-Ekim Aylarında Dördüncü Dalgayı Görebiliriz

Bugün 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle Türkiye genelinde kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçiş yapıldı. Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan tüm kısıtlamalar bugünden itibaren İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle kaldırıldı.

Tükiye genelinden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları bu sabah saat 05.00’den itibaren sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları da akabinde kaldırıldı.

Uzmanlar ise bu kademeli normalleşme sürecinden biraz endişeli. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 90’a yakın ülkede görülen, Hindistan kaynaklı delta varyantının Rusya ve İngiltere’de yayılmaya başladığı döneme denk gelen kademeli normalleşme süreci uzmanları endişelendiriyor.

Bilim insanlarına göre, ülke genelinde açıklanan sayından daha fazla kişiye delta varyantı bulaştı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın bir kısmın da biraz rehavet ve aşı kararsızlığı olduğunu gözlemliyoruz. Aşı hızımız günde 1.5 milyon doz olmalı. Ülke genelinde yaz bitmeden hatta Temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa Eylül, Ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz" diye konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise, “Çift doz mRNA aşısı olanların delta varyanta karşı yüzde 90 oranında korunduğu anlaşıldı. Şayet Ağustos bitmeden ülke genelinde çift doz aşılananların sayısı yüzde 60’ı geçerse önümüzdeki dönemde ortaya çıkması muhtemel riskleri aşağı çekmiş oluruz" dedi.

Bayram önemli

60 yaş üstüne ciddi oranda aşılama yapıldığından dolayı hastalığın daha çok genç kuşakta görüldüğünü belirten Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut şu uyarılarda bulundu:

"Yeni varyant önceki türlere göre yüzde 60 daha hızlı bulaşıyor. Sinovac aşısının yeni varyanta karşı yüzde 20 etkin olduğu saptandı. Böyle bir ortamda normalleşmeye gidilmesi, bir yandan da Rus turistlerin sıkı tedbirlerden geçmeden ülkeye gelmeleri bizleri endişelendiriyor. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamalı. Kurban Bayramı’nda umursamazlık olursa sonraki haftalarda ciddi sıkıntılar yaşarız. Sonbaharda dördüncü dalgaya neden olabilir.”

‘İki doz yaptıranların oranı yüzde 20’yi bulmadı’

Delta varyantının bugüne kadar görülen tüm varyantlar arasından en hızlı ve kolay bulaşan varyant olduğunun vurgusunu yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir, "Ülkemizde ikinci doz aşısını olanların oranı yüzde 20’yi bile bulmuş değilken, Rus ve İngiliz turistlerin kollarını sallayarak gelmeleri endişe veriyor. 1 Temmuz ve özellikle Kurban Bayramı’nda hiçbir şey olmamış gibi davranır, tedbiri elden bırakırsak çok açık söylüyorum, Eylül ayında 4. dalga kapıyı çalar. Temmuz sonuna kadar ikinci dozu tamamlanmış kişi sayısı 50 milyon bandına gelmiş olmalı. Aşı gerileme olursa delta hızla Anadolu’ya yayılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.