Uzmanlar, Covid'in Çocuklar Arasında Hızla Yayıldığını Söylüyor

Türkiye'de COVID-19'un çocuklar arasında yayıldığını söyleyen uzmanlar, 12-18 yaş arasındakiler için aşılamanın neredeyse tamamen durduğuna dair hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Sağlık uzmanları son günlerde halkı davalardaki ani yükselişe karşı uyarıyor ancak bu kez virüsün çocuklar arasında yayılması konusunda sert bir uyarı yayınladılar. Koronavirüsün son haftalarda tekrardan ön plana çıkması, vaka sayılarının artış göstermesi ve yapılan açıklamalar haberimizin devamında detaylı bir şekilde yer almaktadır.

“Son on gün içinde önemli ölçüde artan çocuklar arasındaki vakalar çok şiddetli değil. Halk, anti-virüs kurallarını tamamen görmezden geliyor gibi görünüyor. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nden Ayper Somer, ”Pandeminin yeni dalgasında daha önce virüsü olmayan insanlara virüs bulaşıyor" dedi.

Sekiz ila 12 yaş arasındaki çocukların yaz sonuna kadar koronavirüse karşı aşılanması gerektiğini de sözlerine ekleyen Somer, insanların toplu taşıma araçlarında ve kamusal alanlarda yüz maskesi bulundurmaları gerektiğini yineledi. Somer, ”Gerekli önlemler alınmadıkça, Eylül ayından itibaren vaka ve hastaneye yatış sayısında önemli bir artış görebiliriz." dedi. Hükümete pandemi konusunda danışmanlık yapan Bilim Kurulundan Profesör Haluk Çokuğraş'a göre, COVID testi pozitif olan dört kişiden üçü yüz maskesi takmayanlardır.

”Son iki buçuk yıldır defalarca uyarılarda bulunuyoruz, ancak neredeyse her altı ayda bir aynı durumu yaşıyoruz" dedi.

“İnsanların kurallara uyacağına ve durumun iyileşeceğine olan güvenimi kaybettim. İnsanların anlamadığı şey, virüsün yeni bir ”Türk varyantının" çok daha şiddetli semptomlarla ortaya çıkabileceği" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın en son verilerine göre, haftalık koronavirüs vakalarının sayısı 20 Haziran - 26 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 27.000'den 27 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında 57.000'den fazla artmıştır. Bu arada pandemiden kaynaklanan haftalık ölü sayısı da aynı dönemde 17'den 25'e yükseldi.