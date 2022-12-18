Uzmanından Haber Var! Daha Önce Kredi Kartı Kullanmayanlara Bankalar Kart Veriyor…

Uzmanından haber var! Daha önce her hangi bir bankadan kredi kartı kullanmayanlara bankalar tarafından kredi kartı imkânı. Kredi kartı verecek bankalar açıklandı. İşte konu ile ilgili detaylar…

Kredi kartı almak isteyenlere müjdeli haber. En kolay ve en hızlı bir şekilde kredi kartı alınabilecek. Kredi notu düşük dahi olsa kredi kartı veriliyor. Uzmanından açıklama geldi. Kredi kartı kullanımı her geçen gün artan ülkemizde, her bankanın kendine özgü politikaları mevcut. Kredi kartı verecek olan bankalar bu politikaları benimseyen kişilere kredi kartı veriyor. Sizlerde kredi kartı için başvuru yaptı iseniz, şayet onay çıkmadıysa nedeni kredi notu olabilir. Kredi notu nedeni ile kredi kartı alamayanlar bazı bankaların politikalarını benimseyerek kredi kartı başvurusu yapabilir.

ING Bank Bonus Kredi Kartı Veriyor

ING Bank başvuru yapan müşterilerine bonus kredi kartı veriyor. Verilecek olan kredi kartında kredi notu düşük dahi olsa, banka sicili temiz olan ve gelir belgesi sunan kişilere onay veriyor. Kredi kartı alındığı zaman birçok konuda avantajlı konuma gelebilirsiniz. Kredi kartı ile yapılacak alış verişlerde bonus puan kazanılabilir. Kazanılan bonus puanlar sonraki zamanlarda alış verişlerde kullanmak üzere harcanabilir.

Banka bazı özel kampanyalarda kredi kartı ile yapılan alış verişlerde taksit uygulamasını sunar. Sizlerde bu kredi kartına sahip olmak isterseniz, en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet sitesi üzerinden başvurularınız yapabilirsiniz.

Akbank’tan Anında Onaylı Kredi Kartı

Akbank, müşterilerine başvuru yapmaları halinde Axess özellikli kredi kartı veriyor. Başvuru yaparak Axess özellikli kart sahibi olabilirsiniz. Başvuru yapmanız halinde kredi notunuz düşük dahi olsa onay alabilirsiniz.

Banka tarafından verilen kredi kartı için başvuruları, bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabileceğiniz gibi, mobil bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra en yakın banka şubesine giderek kimliğiniz ile başvuruda bulunabilirsiniz. Banka şubelerinden alınacak olan kredi kartı, bankadan basılması halinde hemen işlem yapabileceksiniz.