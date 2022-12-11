Uzman İsim Açıkladı: Merak Edilenleri Cevapladı, İhtiyaç Kredisi Çekebilmek İçin Kredi Notu Kaç Olmalıdır?

Gündelik olarak gereksinim duyduğumuz bazı ihtiyaçlara ayıracak maddiyatımız bulunmayabilir. Bu durumda aklımıza daha çok büyük maddi ihtiyaçlarda gelen kredi alımı bize destek olmaktadır. Yalnızca konut kredisi gibi büyük çaplı ihtiyaçlarda değil, bu gibi durumlarda da krediye başvurulabilir.

Kredi Notu Nedir?

Ülkemizde bankalar ile kurulan ilişkiler ve finansal geçmiş dokümanları ortak bir kuruluşta toplanmaktadır. Bu kuruluş, Kredi Kayıt Bürosudur. Burada toplanan veriler analiz edilir ve bunun sonucunda kişiye bir puan oluşur. Bu özel puana kredi notu denir. Kredi notu, finansal kurumlar yani bankalar, kredi birlikleri, yapı toplulukları gibi oluşumlar tarafından kullanılır. Bu not, bu tip kurumlar için yeni başvuruların veya talep edilen diğer finansmanların değerlendirilmesinde en önemli ölçüt olarak kullanılır. Bu terimi kredi skoru ya da kredi puanı gibi isimlerde de görmeniz mümkündür. Hepsi aynı anlamı ifade etmektedir.

İhtiyaç Kredisi Nedir?

Özellikle gündelik hayat ekseninde karşılaştığımız basit ve genele göre daha düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına kullanılan kredi türüne ihtiyaç kredisi denir. Teknolojiye ayak uydurup günümüz çağını yakalayabilen bankalar şubeye gidilmesine dahi gerek olmadan ihtiyaç kredisi verebilmektedir. Telefon ya da internet bankacılığı kullanılarak ihtiyaç kredisi almak bu tip bankalarda mümkün olmaktadır.

İhtiyaç Kredisi İçin Gereken Kredi Notu

Ülkemizde 1 ila 1900 arasında olan bir kredi sistemi mevcuttur. En riskli olan grup 1 ila 699 arasındakiler olurken en az riskliler ise 1700 ila 1900 arasında bulunan grupta yer alır. Kredi notu sıfır (0) olan kişiler ise bankalar ile hiçbir ilişki kurmamış kimselerdir. En riskli grup olarak belirtilen 1 ila 699 puan aralığındaki grubun kredi alma olasılığı neredeyse yoktur. 700 ila 1099 aralığında bulunan grubun kredi alması için kefil ve ipotek göstermesi gerekmektedir. Bu grubun bir üstünde bulunan 1100 ila 1499 puan grubunun ise kredi almak için kefil göstermesi istenebilir. Bu grubun risk oranı düşüktür. Kredi notu 1500 ila 1900 aralığında olan grup ise kredi alma olasılığı en yüksek gruptur. Bu puan aralığında banka kefil talep etmemektedir ve kredi alma ihtimalleri yüksek ya da kesindir.

İhtiyaç kredisi kullanabilmek için gereken kredi notu kişiler tarafından sıkça merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bu sorunun cevabı alınacak olan krediye, etkileşim içinde bulunulan bankaya ve gelir durumu gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Bu koşullar bazından bir genelleme yapmak gerekirse kredi notu 1500’ün üzerinde olan kişiler ihtiyaç kredisi alabilir demek mümkündür.