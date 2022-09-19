Uzlaşma Sağlandı! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Meclis onayından geçti ve emekli ödemeleri belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Meclis onayından da geçen yeni emekli kampanyaları ile ilgili belgeler paylaşıldı. Emekli maaş olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaşları ile birlikte devlet destekli olarak hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma, kredisini eylül ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte kullanabilecekler.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalardan da 50000 TL kredi alan kişiler gelir belgesiz işlem yaparak, kredi kullanabilmektedir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeleriyle birlikte kredilerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırma olanağı sağlanacaktır. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde, emekli maaşı, hesabınız üzerinden işlemleri de gerçekleştirecek olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabilir onaylanan kredileri de internet bankacılığından kullanabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyurudan kendi banka hesabı olan vatandaşları internet üzerinden işlem yaparak, kredi vereceğini açıkladı.

Emekli maaşı başka bankalarda olan kişiler devlet destekli olarak alacakları bu kredilerde şartları uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeleriyle birlikte kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilmektedir. Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde kredi kullanabilecekler ve mobil uygulamalar üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda ise 50000 TL'ye hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.