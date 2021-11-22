Uzak Pasifik Adalarında İşletmeler COVID'den Kurtulmak İçin Yer Arıyor

İş için giydiği yırtık bir tişört ve incelmekte olan korkularını örten düz siyah bir beyzbol şapkası giyen Lopez Adams'ın görünüşü başarısını yalanlıyor.

Küçük Güney Pasifik ülkesi Vanuatu'da turistsiz bir dünyada hayatta kalmanın yeni yollarını bulan bir işletme sahipleri dalgasının ön saflarında yer alıyor.

Kahve Ağacı kafesi, Avustralya'nın yaklaşık 1.750 km (yaklaşık 1.100 mil) doğusunda bulunan 300.000 kişilik bir ada ülkesi olan Vanuatu'nun pitoresk başkenti Port Vila'da bir demirbaş haline geldi.

Etkileyici ortamına rağmen kafe, şehrin trend belirleyen dizüstü bilgisayar ekibinin buluşma yeri ve çalışma yeri haline geldi.

Ömrünü başkentte ve çevresinde geçiren Adams, trendleri gerçekleşmeden önce tespit etmekten gurur duyuyor. Pandemik hayatta kalma sırrı, başarısının sırrıdır: turistlere fazlalık bir kalabalık olarak davranın ve hayatta kalmak için yerlilere odaklanın.

Turizme çok fazla odaklanmıyorduk çünkü bunun her zaman kırılgan bir iş olduğunu biliyoruz.”

Ülkenin pandemik izolasyonunu aşmanın anahtarı olarak yerel üreticilere olan güvenini belirtiyor. Yetiştiriciler ve balıkçılarla uzun süredir devam eden ilişkisinden yararlanarak, indirimli fiyatlar karşılığında satış hacimlerini garanti eden bir hayatta kalma planı üzerinde pazarlık yaptı.

Diğer işletmeler, küresel nakliye kesintileri nedeniyle un ve diğer temel gıda kıtlığı ile mücadele ederken, o, “kumala” olarak bilinen yerel olarak yetiştirilen tatlı patates ile gnocchi yapıyor ve yerel tatil köylerinin çok altında fiyatlarla satıyor.

İşbirlikçi yaklaşımının başka bir faydası daha var. Adams, ekonomi nihayet toparlandığında, işletmelerin “eşit olarak geri geleceğini” söyledi.

“Sınırlar açıldığında tüm işler geri dönecek.”

Vanuatu'daki işletmeler, büyük ölçüde ziyaretçilere dayanan diğer uzak Pasifik ada ülkelerindekiler gibi, bir süre daha zorluklarla uğraşacaklar. Toplulukta henüz herhangi bir vaka bildirmemiş olan Vanuatu, COVID-19'a yanıt olarak sınırlarını kapatmadan önce, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 45'ini turizm ve seyahatten elde etti.

Asya Kalkınma Bankası'na göre, geçen yıl Vanuatu'nun GSYİH'sı yüzde 8,5 küçüldü ve bu, ülkenin 1980'de İngiltere ve Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana en büyük daralma oldu. Bir bütün olarak ele alındığında, Pasifik'teki 13 ada ülkesinin ekonomileri yüzde 5,8 küçüldü.

Vanuatu Başbakanı Bob Loughman, sınır kısıtlamalarının Mart ayında gevşemeye başlayacağını umduğunu dile getirdi, ancak Halk Sağlığı Direktörü Len Tarivonda, ikinci çeyreğin sonunu daha olası olarak işaret etti.

Vanuatu ve diğer Pasifik Adası ülkeleri Papua Yeni Gine (PNG) ve Solomon Adaları aşılama yarışında gecikiyor. Yaklaşık altı ay sonra, Solomon Adaları uygun yetişkinlerin yüzde 20'sinden daha azını çift aşıladı. Vanuatu aşılara Haziran ayında ciddi bir şekilde başladı, ancak yetişkin nüfusun yüzde 80'ine en az bir doz aşı verme şeklindeki yılsonu hedefini tutturacak yolda değil. Sidney merkezli Lowy Enstitüsü, Pazar günü yayınlanan bir raporda, üç ülkenin yüksek aşı kapsamı elde etmek için dünyadaki son ülkeler arasında olabileceğini ve PNG'nin 2026 yılına kadar yetişkinlerin yalnızca yüzde 35'ini zorlayabileceğini öngördü.