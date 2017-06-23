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Uyuşturucu Satıcısına Etek Giydirdiler

23 Haziran 2017, 17:19

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Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Etek giydirilen şüpheli, dövüle dövüle sokakta dolaştırıldı.

Olay önceki gün meydana geldi. İddiaya göre Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu satan bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi. 30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı. Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

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