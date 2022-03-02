Uysallar Dizisi Yayın Günü Belli Oldu! İşte O Tarih

Başarılı isim Onur Saylak, bir süre önce oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapmış ve aldığı bu karar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun yeni dizisi Uysallar ise oyuncunun hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. Onur Saylak gibi çok başarılı ve beğenilen bir oyuncunun dizisi olan Uysallar, hakkında çıkan her haber ile merak ediliyor ve titizlikle takip ediliyor. Projenin yayınlanan tanıtımı seyirci kitlesinin ilgisi ile karşılaştı, dizi ile ilgili yorumlar yapıldı ve yayın tarihi de duyuruldu. Peki Uysallar dizisi ne zaman başlayacak, Uysallar dizisi yayın tarihi açıklandı mı? Sizler için ünlü oyuncu Onur Saylak’ın dizisi olan Uysallar ile ilgili detaylı bilgileri ve merak edilenleri haberimizin devamında yazdık…

Söz konusu projenin bir süre önce tanıtımı da yayınlanmıştı ve seyirci kitlesi ile buluşan o anlar beğeni toplamıştı. Çarpıcı ve etkileyici olarak ifade edilen tanıtım videoları sonrasında Uysallar dizisinin Netflix’te izleyici kitlesi ile buluşacağı tarih de seyirci kitlesine duyuruldu.

Dizinin Netflix’te seyirci karşısına çıkacağı tarihin 30 Mart olduğu belirtildi ve açıklanan bu karar sosyal medya hesaplarında da konuşuldu. İzleyici grubu çekimleri tamamlanan diziyi büyük bir merak ve heyecan içerisinde bekliyor ve Uysallar hakkında araştırmalarda bulunuyordu.

Ay Yapım’ın yapımcılığındaki Uysallar dizisi oyuncu kadrosunda rol alan ünlü isimler ile dikkat çekti ve projenin yayın tarihinin açıklanması coşku ile karşılandı. Usta oyuncu Haluk Bilginer’in de Onur Saylak gibi dizide rol alacak olması, söz konusu projeye karşı olan ilginin artmasını sağladı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Haluk Bilginer ile Onur Saylak’ın yanı sıra yeni dizi Uysallar’da Uğur Yücel, Öner Erkan ve Songül Öden gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.