Üşütme Nasıl Geçer, Üşütmeye Ne İyi Gelir?

Özellikle soğuk kış günlerinde günlük hayatta karşılaşılan bir durum olan üşütme, hemen hemen herkesin karşılaştığı bir hastalık olmaktadır. Bağırsak enfeksiyonundan ve üst solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanan virüslerin sebep olduğu bir rahatsızlık olan üşütme, çok sayıda belirtiye de sahiptir. Bir diğer ismi de soğuk algınlığı olarak bilinen üşütme, pek çok farklı neden ile ortaya çıkabilir. Nezle ve grip şeklinde görülen üşütme, ciddi sorunlara yol açmaz ve güzel bir şekilde dinlenme ve iyi beslenme ile atlatılabilir.

Bağışıklık sisteminin düşük olması ve mevsimsel geçişler gibi durumlar üşütmeye neden olabilen durumlar arasında yer almaktadır. Mide bulantısı, grip, nezle, mide ağrısı, burun tıkanıklığı ve hapşırma gibi şekillerde kendini gösteren üşütme, C vitamini kullanımı ile atlatılabilir.

İçerisinde yüksek oranda C vitamini bulunduğu bilinen limon tüketimi, üşütmenin atlatılması için tavsiye edilmektedir. Büyük oranda şifa sunacak olan C vitamini pek çok problemi iyi gelecektir. Bitki çayları içerisinde, ılık bir su içerisinde ya da çorbalarda tüketilecek olan limon, güçlü bir antioksidan olması sebebi ile üşütme problemini rahatlıkla ortadan kaldıracaktır.

Limonun yanı sıra bal da güçlü bir antibiyotik özelliği taşıması ile bağışıklık sisteminin artmasına yardımcı olmaktadır. Mide ağrılarına iyi gelen bal, ılık bir suyun içerisinde tüketildiği zaman oldukça faydalı olmaktadır.

İdrar yolları enfeksiyonuna da sebep olabilen üşütme, soğan suyu tüketilmesi ile atlatılabilir. Doğal bir antibiyotik olma özelliğine sahip olan soğan suyu, idrar yollarında bulunan mikropları öldürür ve hastalığın giderilmesinde faydalı olur.

Rezene çayı, ıhlamur, adaçayı, tarçın ve kuşburnu karışımı ile yapılan çaylar ve zencefil de üşütmeye iyi gelmektedir. Mide ağrılarını gideren bu çaylar, soğuk algınlığına da iyi gelmektedir. Aynı zamanda bol miktarda sıvı tüketimi vücutta bulunan mikropların giderilmesine yardımcı olduğu için hastalığın azalmasına da yardımcı olacaktır.