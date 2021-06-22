Usain Bolt, İkiz Oğullarının Doğumunu Duyurdu

Gönderi, Bolt'un eşi Kasi Bennett, kızları Olympia Lightning ve yeni doğan ikizlerin yanında oturduğu bir aile fotoğrafını gösteriyor.

Kız kardeşleri gibi, çocuklara da eşit derecede uygun isimler verildi - Thunder ve Saint Leo. Gönderi, ne zaman doğduklarını söylemedi.

Çift, geçen yıl birlikte ilk çocukları Olympia Lightning'i karşıladı.

34 yaşındaki Bolt, 2017 yılında spordan emekli olduğu için bu yılki Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayacak. Bu yılki yarışma, 2000 yılından bu yana sprinterin pistte görülmeyeceği ilk Olimpiyat olacak.

CNN Sport'a Mart ayında, yarışmak yerine oyunların izleyicisi olmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Tribünlerde olacağım için kesinlikle heyecanlıyım” dedi. "Olimpiyat Oyunlarını gerçekten izleme, yüzmeye gitme, futbol oynama ya da sadece tüm olayları görme fırsatım olmadı. Bu yüzden Olimpiyatları gerçek bir hayran gibi gerçekten deneyimleme şansını elde edeceğim için heyecanlıyım."

11 kez dünya şampiyonu olan Bolt, 2009 Berlin Dünya Şampiyonası'nda 100 metre sprintte 9.58 saniye ve 200 metre dünya rekoru 19.19 saniye ile dünyanın en hızlı adamı olmaya devam ediyor.

Ancak CNN'e verdiği demeçte, en büyük profesyonel övgüleri sekiz Olimpiyat altın madalyası - üçünü art arda Oyunlarda kazandı.

Bolt, "Her zaman [Olimpiyat] altın madalyaları olacak" dedi. "Spordaki otoritemi gerçekten damgalayan şeyin bu olduğunu düşünüyorum, ne demek istediğimi biliyorsun, yıllar boyunca hakimiyetimi gösterdim” ifadelerini söylemişti.

Usain Bolt verdiği röportajda,

"Evet, dünyanın en hızlı adamı olmaktan gurur duyuyorum, ancak arka arkaya üç Olimpiyat yapmak ve bunları kazanmak çok fazla zaman alıyor, bu yüzden benim için en çok altın madalyalarımla gurur duyuyorum."

Bu günlerde, atletizm dünya rekorları kırma konusundaki tartışmalara genellikle ayakkabı teknolojisindeki gelişmelerin ne kadar büyük bir rol oynadığına dair tartışmalar eşlik ediyor.

Bolt, rekorlarının saf fiziksel yetenek yerine bu tür bir teknolojinin yardımıyla sonunda kırılması durumunda endişelenmediğini söylüyor.

“Herkesin nedenini bilmesi beni rahatsız etmiyor” diye açıklıyor. "Dediğim gibi, dünyanın en hızlı adamı olduğum için mutluyum ama benim için her zaman altın madalyalar önemliydi çünkü bu şekilde kendinizi gerçekten kanıtlıyorsunuz, ne demek istediğimi anlıyorsunuz.

"Ben eski bir dünya rekortmeniyim" diyebilecek çok fazla insan var, ancak "Ben kazandım - sadece ben – arka arkaya üç Olimpiyat altın madalyası - diyebilecek çok fazla insan yok.”

"Benim için, bu yüzden kendimi hükmetmek için bu kadar zorluyorum, çünkü herhangi bir zamanda birinin benim rekorumu kırabileceğini biliyorum ve sonra buna bu kadar çok anlam yüklersen, geriye ne kalır?"