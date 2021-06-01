Uruguay Korona Virüs Aşılarını Karşılaştırdı! İşte Akıl Almaz Sonuç

Uruguay'da gerçekleşen Covid-19 aşılarının karşılaştırılmasına göre Pfizer- Biontech aşısının hastalığı önlemede, Sinovac aşısının ise can kayıplarını önlemede daha iyi olduğu bulguları ortaya çıktı. Uzmanlar, Pfizer- Biontech aşısı ile ilgili olarak risk grubuna uygulanması sebebi ile doğrudan bir karşılaştırma yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Uruguay, Covid-19 aşılarının karşılaştırılmasında Sinovac aşısı olan 712 bin kişi ile Pfizer- Biontech aşısı olan 150 bin kişinin verilerini karşılaştırdı ve verileri paylaştı. Yapılan karşılaştırmada Sinovac aşısının ölümleri engellemede daha etkili olduğu hakkında bir sonuç alındı.

Uruguay’da yapıldığı öğrenilen araştırmaya göre can kayıplarını önlemek konusunda hangi aşının daha iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Uruguay Sağlık Bakanlığı, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve aşı kampanyası kapsamında Uruguay'da uygulanan iki aşının verilerini paylaştı. Toplamda 2 doz korona virüs aşısı olan vatandaşların sayısının 862 bin olduğu belirtildi. Bu kişiler arasında 712 bininin Sinovac, 15 bin kişinin ise Pfizer Biontech aşısı yaptırdığı Uruguay Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yapılan çalışmaya göre Pfizer aşısının enfekte olmayı % 75 oranında engellediği ve yoğun bakım oranını