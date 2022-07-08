Ürologlar Pankart Açtı: Gidersek Kaldıramazsınız

Hafta içinde meydana gelen üzücü olayda Doktor Ekrem Karakaya, Konya şehir Hastanesi'nde görevi sırasında güvenlik görevlisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü? Yaşanan acı verici olay ardından sağlık meslek örgütleri ise 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde grev yaparak dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya Konya şehir Hastanesi'nde görev yapmaktaydı ve hastasının oğlunun kendisini suçlaması sonucunda silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Gündemde yer alan bu olay sonrasında sağlıkçılar ve tüm Türkiye yasa boğulmuş ve 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılan grev hakkında çok sayıda yorum gerçekleşmişti.

Konya'da odasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya'nın ölüm haberi ardından İstanbul Çapa'da da Türk Tabipler Birliği tarafından bir gösteri düzenlendi ve düzenlenen gösteride bazı olaylar yaşandı. Söz konusu gösteride sağlıkçılar haklarını savunmaya çalışırken bir arbede çıktı ve polis meydana gelen taşkınlığa müdahale etmeye çalıştı. Sağlıkçıların eylemi sırasında 14 Mart tarihinde Kocaeli'de gerçekleşen sağlıkçıların işi bırakma eylemi hatırlandı. 14-15 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde Türk Tabipler Birliği başkanlığında kamuda görevli doktorlar hekimler ve sağlık çalışanları işi bırakmış ve açmış oldukları pankartlar ile dikkat çekmişti.

Iş bırakma eylemi sırasında Kocaeli Üniversitesi Hastanesi üroloji bölümü dikkat çekici pankartlar açmış ve pankartların üzerine yazılan yazılar uzun süre boyunca konuşulmuştu. 7 8 Temmuz tarihinde sağlıkçıların yaptığı grev ardından ürologların bir süre önce açmış oldukları pankartlar hatırlandı ve konu yeniden gündem oldu.

Kocaeli Üniversitesi hekimleri iş bırakma eylemlerine katılım göstermişti ve Kocaeli Üniversitesi hekimlerinin 3 gün boyunca iş yapmayacağı açıklanmıştı. Konu hakkında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimsen temsilcisi Dr. Ahmet Gülşen önemli açıklamalarda bulunmuş ve 14- 15- 16 Mart tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinin işi bırakacağı bilgisini açıklamıştı.

Üroloji Bölümü Güldürürken Düşündürdü

Eylem sırasında Kocaeli Üniversitesi Hastanesi üroloji bölümü açmış oldukları pankartlar ile eyleme adeta damga vurmuş ve isimlerinden söz ettirmişti. 8 Temmuz 2022 tarihinde yeniden gündem olan pankartlarda “gidersek kaldıramazsınız” yazısı bulunuyordu. Üroloji bölümü hekimleri açmış oldukları pankartlar ile güldürürken düşündürmüştü.