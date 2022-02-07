Ürdün'ün Gıda Egemenliği İçin Kök Taban Hareketi

Orak taşıyan bir grup Ürdünlü, Amman's City Mall'un etrafına yayılan bir buğday tarlasını hasat etmek için bir araya geldi. Uluslararası süpermarketlerin ve franchise'ların logoları altın buğdayın üzerinde yükseliyor, çünkü düzinelerce insan bölgede binlerce yıldır yetiştirilen bir mahsulü topluyor.

Geçen yaz Batı Amman'ın zengin mahallesi gösterişli alışveriş merkezlerinde yapılan bu toplu hasat, kullanılmayan arazileri buğday tarlalarına dönüştürerek gıda egemenliğini teşvik eden bir taban girişiminin bir parçasıydı.

"Kutsama" olarak çevrilebilen Al-Barakeh Wheat adlı proje, kurucular Lama Khatieb ve Rabee Zureikat'ın Popüler Öğrenme için sosyal girişimi Zikra'nın buğday yetiştirmeye başladığı 2019'un sonlarında başladı.

Zureikat, "İlk hasadımız 2020 baharında, koronavirüs salgınının başlangıcındaydı" diyor. O sıralarda, Jordan dünyanın en katı kilitlerinden birine sahipti. Tamamen hareket yasağıyla birlikte, yemek devlet otobüsleri ve kamyonlar tarafından dağıtıldı.

Zureikat, "İnsanlar uzun kuyruklarda ekmek dağıtılmasını bekliyorlardı," diyor. "Buğdayımızı hasat ettik ve evde kendi ekmeğimizi pişirmeye başladık. Kendimize güvenebilmenin güçlü olduğunu hissettik, inanılmaz bir duyguydu."

Bir buçuk ton buğdayı başarıyla yetiştirdikten sonra Zureikat ve Khatieb, Amman'daki boş arazileri bulmaya başladı ve Ürdün'ün buğday tarlalarını restore etme ve Ürdünlüleri kendi yiyeceklerini yetiştirmeye teşvik etme çabalarına katılmak için başkalarını seferber etti.

2020'deki ilk hasatlarından bu yana, katılımcılara bir sezon boyunca buğday yetiştirmeyi ve bir yıl boyunca buğday ihtiyaçlarında kendi kendine yetmeyi öğreten kolektif tarım girişimine yüzlerce kişi katıldı.

Kaybolan buğday tarlaları

Ürdün, buğdayın evcilleştiği bölge olan Bereketli Hilal'in bir parçasıdır. Dünyanın en eski somun ekmeği - 14.400 yıl önce pişirilmiş bir yassı ekmek - ülkenin kuzeydoğusunda arkeologlar tarafından bulundu.

Ürdün'de yetişen sert durum buğdayı tarımın başlangıcına kadar uzanır. Bin yıldır bölge, nüfusun ana besin kaynağı olan yağmurla beslenen buğdayın büyük bir üreticisiydi. Ancak bugün Ürdün tahıllarının yüzde 97'sinden fazlasını ithal ediyor.

1960'larda, buğday hala Ürdün'deki ana ürünlerden biriydi ve üretim ihracat için yeterince büyüktü. Tarım arazilerine yoğun kentleşmenin sızmasıyla, beton bloklar on yıllar boyunca buğday tarlalarının yerini aldı. Nüfus artışı buğday tüketimini genişletti, ancak üretim seviyeleri düştü.

Amerikan buğdayı 1970'lerde yerel pazarlara akın etti. Piyasaları serbestleştiren ve yerel üretime yönelik sübvansiyonları kaldıran politikaların benimsenmesi, yerel çiftçilerin daha ucuz ithal buğdayla rekabet etmesini giderek zorlaştırdı.

Arap bölgesinde sürdürülebilir gıda sistemlerini ve kendine güveni destekleyen bir grup sivil toplum örgütü olan Arap Gıda Egemenliği Ağı Başkanı Razan Zuayter, "Uluslararası finans kurumları tarafından uygulanan serbest ticaret anlaşmaları ve yapısal uyum programlarıyla Ürdün'ün yerel çiftçileri sübvanse etmesine izin verilmedi." diyor.

Peyzaj mimarlığı ve ziraat mühendisliği geçmişine sahip olan Zuayter ve ortağı Hasan el-Jaajaa, 80'lerde Ürdün'de buğday yetiştirmek istedi.

Düşük ekmek fiyatları belirlemek için Ürdün hükümeti ithal beyaz unu sübvanse etti. Yerel buğday yetiştiriciliğini korumaya giden politikaların yokluğunda, birçok çiftçi daha karlı meyve ve sebze ürünlerine yöneldi.

Daha ucuz ithal buğday taşkınları ve verimli tarım arazilerinin kentleşmesiyle, dünyanın en eski ekmeğine sahip ülke buğdayının çoğunu ithal etmek başladı.

Zuayter için Ürdün'ün ithalat bağımlılığı, ülkenin istikrarı ve bağımsızlığı için korkunç sonuçları olan siyasi bir meseledir. "Gıda egemenliği sadece kâr perspektifinden görülmemeli," diyor. "Gıda üretimi ulusal bir öncelik ve yerel bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir."

COVID-19 salgınının tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, gıda egemenliğinden yoksun etmenin sorunlarını vurgulamıştır. Ürdün kilit zımbalarının çoğunu ithal ettiği için, özellikle kesintilere karşı savunmasızdır.