Ürdünlü Kadınlar Eşit Haklar Talep Ediyor

Parlamentodaki siyasi bir kavga, eşit haklara ilişkin anayasal bir maddeye "Ürdünlü kadınlar" eklemek için yapılan tartışma sırasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

Geçen ay mevcut 120 parlamenterin 94 oyuyla kabul edilen yeni değişiklik, anayasanın ikinci bölümünün başlığını "Ürdünlü erkek ve Ürdünlü kadınların hak ve görevleri" olarak değiştirerek Ürdünlüler için kadınsı zamir olan "el-urduniat"ı ekledi.

Bazı aktivistler değişikliğin işe yaramadığını savunuyor; sadece anayasanın kadınları düzgün bir şekilde desteklemek için ihtiyaç duyduğu gerçek yasal değişiklikleri önlemek için bir kaçış yolu.

Ürdün Ulusal Kadın Komisyonu (JNCW) genel sekreteri Salma Nims, anayasanın artık sadece "ırk, dil ve dine" dayalı ayrımcılığı yasaklayan 6. maddesi.

Nims, anayasal bir faslın başlığının "yasal bir etkisi olmadığı" göz önüne alındığında, son değişikliğin yasal bağlayıcılığı olmadığını da sözlerine ekledi.

Siyasi ve Parlamento İşleri Bakanı Musa Maaytah Ürdün devlet medyasında yaptığı açıklamada, "Ürdünlü kadınları" eklemenin "kadınlara saygı ve onur" olarak geldiğini söyledi.

Nims, Maaytah'ın gerekçesini sorguladı ve "Ne? Senden bir terim kullanarak beni onurlandırmanı istemiyorum. Mesele kadınları onurlandırmak değil, bu bir anayasadır, bunu yasal amaçlar için kullanırsınız."

Diğerleri, değişikliğin ürdün vatandaşlığına uygunluğun genişletilmesinden korkarak, özellikle Ürdün'ün aile işleri yasalarını -İslami yasal öğretilere ve milliyet yasasına dayanarak- etkilemesi nedeniyle uzun vadeli yasal yansımaları olacağından korkuyor.

Eski milletvekili ve İslami Eylem Cephesi (IAF) üyesi Hayat el-Musami, "'Ürdünlü kadınların' eklenmesi toplum ve aile için uzun vadede tehlikelidir." dedi.

Değişikliğin etkilerinin geniş kapsamlı mı yoksa önemsiz mi olacağı artık belirsiz olsa da, uyandırdığı tartışmalar, kadınların yoğun siyasallaşmasını, kadın hareketlerindeki derin bölünmeleri ve Ürdün'de kadın hakları masaya yatırıldığında ortaya çıkan çatışmaları gözler önüne seriyor.

El Cezire'ye konuşan Al Quds Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Oraib Rantawi, kadın haklarının "artık İslam karşıtı ve ulusal kimlik karşıtı kimlikle bağlantılı" olduğunu söyledi.

"Bu kavramın siyasallaşması -İslam ve ulusal kimlikle ne kadar bağlantılı olursa- ülkedeki kadın misyonu o kadar zor olacaktır."

Eşitlik mi eşitlik mi?

Ürdün anayasası, Müslümanların Kişisel Statü Yasası ile ilgili tüm konuları, İslami veya Şeriat, hukukun yorumlarına dayanarak aileyle ilgili davaları ele alan belirli mahkemelere devreder.

Şeriat mahkemeleri kadınlara yasalar önünde eşit muamele etmiyor, Ürdünlü aktivist Rana Husseini'nin son kitabı Mücadele Yılları - Ürdün'deki Kadın Hareketi'nde yazıyor.

Ancak bazıları şeriat mahkemelerinde kadınlara yapılan muameleyi "eşitsizlik" olarak değil, "hakkaniyet" olarak görüyor.

"Şeriata dayalı sosyal statü yasasını olduğu gibi tutmak istiyoruz. Eşitlikten daha fazlasını istediğimiz şey eşitlik fikridir." dedi.

Tahboub, partisinin "Ürdünlü kadınların" eklenmesinin uluslararası "tam ve mutlak eşitlik" çağrılarına yol açacağı ve bunun İslam yasaları ve anayasadaki kadınlara yönelik "pozitif ayrımcılık" ile çelişeceği yönündeki endişesine dikkat çekti.

Tahboub, "Eşitlik fikri, belirli bir sosyal veya ekonomik statüdeki bir kişiye toplumdaki rolünü en iyi şekilde yerine getirebilmesi için en iyi seçeneği vermenizdir." dedi. Ürdün'ün seçim yasasında kadınlara yönelik kota sistemine ve "bazı durumlarda kadınların erkeklerden daha fazla pay alabildiği" miras yasasına atıfta bulunan Bakan, "Bu yasanın kadınlar için bir parçası olmak istiyoruz.