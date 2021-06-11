Uraz Kaygılaroğlu’nun Yeni Dizisi Belli Oldu!

Çukur isimli başarılı televizyon dizisi 4 sezon boyunca devam etmiş ve önceki gün muhteşem bir final ile ekran hayatını tamamlamıştı. Sezon boyunca toplam olarak 131 bölüm yayınlayan dizi, pek çok oyuncuyu da ekranlara getirmişti. Kadronun başarılı oyunculuk performansları ve hikayesi ile gündem haline gelen sevilen dizi Çukur, ekran hayatı boyunca seyirci kitlesini kendisine hayran bırakmıştı.

Final bölümü bile reyting rekoru kıran Çukur dizisi ömrünü bitirmiş oldu. Son zamanlarda dizilerin final bölümüne kadar reyting oranları düşüyor ve projelerinin güç kaybı yaşaması dikkatleri üzerine çekiyordu. Çukur dizisinde ise bu durum gerçekleşmedi ve dizi başarısını korumaya devam etti. Ay Yapım imzalı olarak veda eden dizi yerine kardeş bir dizinin geleceği haberi de magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Çukur isimli dizinin final bölümünde duvar yazısı olarak verilen Üç Kuruş isimli dizinin müjdesi, izleyici kitlesi için de yeni bir heyecan yarattı. Dizide 3 erkek karakterin hikayesinin anlatılacağı belli oldu ve ilk anlaşmanın yapıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Konu hakkında ünlü oyuncu Kaygılaroğlu'nun da Üç Kuruş isimli proje için kendisine gelen teklifi kabul ettiğine yönelik kulis bilgileri paylaşıldı. Çukur dizisinin veda etmesi ardından proje yerine hazırlanan Üç Kuruş, önceki günlerde Taner Ölmez ile anılmıştı. Diğer taraftan diziye yapılan transfer Uraz Kaygılaroğlu olarak açıklandı.

Başarılı isim Uraz Kaygılaroğlu Şubat ayında Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Gediz karakterine veda etmişti. Ünlü oyuncu bunun yanı sıra Cem Yılmaz ile birlikte Erşan Kuneri isimli proje için hazırlıklarını da sürdürmekteydi. Son olarak Üç Kuruş dizisi ile birlikte yeni sezonda tekrardan televizyon ekranında yer almaya karar veren Kaygılaroğlu, bu şekilde hayranlarını da mutlu etti. Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte dizide rol alacak diğer iki başrol oyuncusu da merak konusu oldu ve konu hakkında detaylar merak edildi.