Uraz Kaygılaroğlu'nun Anneannesi Sosyal Medyayı Yıktı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu son dönemde sosyal medya paylaşımları ile gündemde yer alıyor ve sıklıkla adından söz ettiriyor. Anneannesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu dikkatleri üzerinde çekti ve yapmış olduğu paylaşım ile magazin gündemini sıralarında yer aldı. Sizler için haberimizin devamında sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu anneanne paylaşım ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık. Ünlü isim yapmış olduğu paylaşımın altına herkesin işini gücünü bırakmasını ve anneannesinin güzelliğine bakmasını istediğini yazarken maşallah istediğini de belirtti. Güzelliği ve genç görüntüsü ile 35 yaşındaki oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun takipçilerini şaşırtan anneanne ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada ile sıklıkla sosyal medyada günlük hayattan kesitler paylaşan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından geçirdiği keyifli anları paylaşarak adından söz ettiriyor. Hayranlarını doğal paylaşımlar ile mest eden ünlü isim Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son olarak anneannesi ile geçirdiği anlardan bir fotoğraf karesi paylaşan başarılı oyuncu dikkatleri üzerinde topladı.

Son olarak geçtiğimiz sezonda televizyon ekranlarında final yapan 3 Kuruş isimli dizi projesi ile seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ardından Netflix projesi olan Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ile ilgi çekmişti. Ardından ünlü oyuncu Disney Plus için Avcı isimli diziyi çekmiş ve Pınar Deniz ile partner olduğu açıklanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu fazla sayıda takipçisi bulunan sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor ve çocuklara karşı duyarlılığı ile de adından söz ettiriyor. Zaman zaman oyuncu, çocuk istismarına karşı mücadele etmekte olan bir dernek için canlı yayınlar yaparak adından söz ettiriyor.

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, Uraz Kaygılaroğlu eşi kimdir, çocuğu var mı?

Aslen Balıkesirli olan ünlü oyuncu Uras Kaygılaroğlu 30 Haziran 1987 tarihinde hayata gözlerini açmış bir Türk dizi oyuncusudur. Ünlü isim lisans eğitimi İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamlamış ve Show TV projesi olan Pis Yedili isimli gençlik projesinde Can isimli karaktere hayat vermiştir. Oyuncu Pis Yedili isimli gençlik dizisine 70. bölümde veda etmiş ve daha sonra FOX TV'de izleyici ile buluşan Harem dizisinde rol almıştır.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan televizyon dizisi projesinde Ömer isimli karaktere hayat vererek geniş bir hayran kitlesine adından söz ettirmiştir. Bunun yanı sıra Tam Zamanı isimli bilgi yarışmasının sunuculuğunu da gerçekleştiren ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu Kanal D'de izleyici ile buluşan Takip isimli bilgi yarışmasının sunuculuğunu da yapmıştır. Bunun yanı sıra TRT 1 dizisi olan 7 Güzel Adam isimli projede Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandıran ünlü oyuncu ekranların aranılan yüzleri arasında yer almaktadır.