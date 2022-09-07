Unutulan Valizler 2.000 Lira Yerine 350 Liraya Satılıyor

Van'da ihaleyi kazanan firma tarafından satışa çıkarılan valizlere havalimanı ve gümrüklerde unutulmaları sebebiyle çok daha ucuza fiyat biçildi. Valizlerin ihale usulü yöntemi ile satışa çıkarıldığı öğrenilirken yurt dışından ve yurt dışından gelen yolcuların havalimanlarında unuttuğu ürünler büyük ilgi ile karşılandı. İstanbul Beşyol mevkindeki dükkanda binlerce valizin satışa sunulduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

Çanta İstanbul Yetkilisi Hayati Demir, dikkat çekici konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve yaklaşık bir ay önce valizleri satışa sunduklarını ve yoğun bir talebin söz konusu olduğunu anlattı. Bölgeye ve müşterilere en iyi hizmeti sağlayabilmek adına çaba içerisine girdiklerini ifade eden Hayati Demir, yapılan araştırmalar sonucunda havalimanlarında ve gümrükte unutulmuş olan valizleri büyük zorluklar ile illerine getirdiklerini açıkladı.

Getirilen valizleri bazı zamanlarda 6'da bir fiyatına sattıklarını ifade eden Demir, güzel bir hizmet sağladıklarını düşündüğünü açıkladı ve müşterilerin de bu durumdan memnun olduklarını bildirdi. Demir, Türkiye'nin her yerinden valizleri alıp dükkanlarında vatandaş hizmetine sunduklarını anlatırken bazen müşterilerden aldıklarını ve unutulan valizlerini olduğunu söyledi. Varsa bu valizlerin ufak tefek tadilatını ya da tamirini yaptıklarını söyleyen Hayati Demir daha sonra bu valizlerin uygun fiyatlı olarak vatandaşlara sunulduğunu açıkladı. Kaliteli ürünlerde fiyatların ₺350'den başlayıp 700 TL'ye kadar çıkabildiği ve bunların internet fiyatlarının ise 2000 ile 3000 arasında değiştiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Valizlere gösterilen en yoğun ilginin ise il dışına çıkan öğrencilerden geldiği ifade edildi ve yaptıklarının bir hizmet olduğu söylenildi. Uygun fiyata kaliteli ürünü sattıklarını açıklayan Hayati Demir özellikle öğrenci kesiminden yoğun bir rağbet ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Bir aydır bu işe başlamalarına rağmen 450 valiz satışlarının olduğunu açıklayan Hayati Demir il dışına çıkan öğrenciler ile yurt dışına gidecek olan vatandaşların rağbet gösterdiğini anlattı.