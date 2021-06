Unutkanlığa İyi Gelen Yiyecekler! Unutkanlığa Ne İyi Gelir?

Unutkanlık, kimi zaman bir hastalık sebebi ile kimi zaman da yetersiz beslenme nedeni ile görülen bir durumdur. Günlük aktiviteleri zorlaştıran ve yaşamayı dahi güç bir hale getiren unutkanlık yalnızca ilerleyen yaşlarda değil gençlerde de görülebilmektedir. Peki unutkanlık neden olur ve unutkanlığın sebepleri nelerdir? Unutkanlığın azaltılması adına beslenme programına eklenebilecek bazı yiyecekler bulunmaktadır fakat tavsiye edilen bu besinler bir tedavi oluşturmaz yalnızca tedavi sürecini destekler. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olacak olan besinler, bu problem ile mücadele veren insanlara tavsiye edilmektedir. Hafızayı kuvvetlendirmek için ne yapmak gerekmektedir? İşte hafıza hakkında merak edilen konular ve detaylı bilgiler…

Tiroid bezi hastalıkları, metabolik bozukluklar, yetersiz ve düzenli beslenme, yetersiz beslenmeye bağlı vitamin ve mineral eksiklikleri, uykusuzluk ve yorgunluk, stres, depresyon, kafa travmaları, hamilelik, ilerleyen yaş, bağışıklığın zayıflaması ve beyin tümörleri unutkanlığın nedeni olabilir. Son zamanlarda unutkanlık daha belirgin bir hale geldiyse ve bu durumun sebebi olarak yetersiz beslenme teşhisi konulduysa düzenli bir beslenme yöntemi izlenmelidir.

Balık tüketimi unutkanlığı engelleyecek bir yöntemdir ve tavsiye edilmektedir. Omega 3 eksikliği unutkanlığın en temel sebebi olurken omega-3 bakımından oldukça zengin olan balık çeşitleri hafızayı güçlendirmektedir. Özellikle ton balığı, somon, uskumru ve sardalya omega-3 bakımından zengin olan balıklar arasında yer almaktadır. Haftada en az bir defa balık tüketimi ne gerçekleştirmek unutkanlığın giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Kırmızı et tüketimi de unutkanlığın giderilmesi için tavsiye edilen bir diğer yöntemdir ve zihinsel gelişimi desteklemektedir. B12 vitamini hafıza açısından son derece önemli olurken kırmızı et, B6 ve B12 vitaminleri içermesi sebebi ile unutkanlığa karşı etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra odaklanma problemi yaşayan kişilere de haftada 2 defa kırmızı et tüketmeleri önerilmektedir.