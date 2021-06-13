Ünlü YouTuber hayatını kaybetti, Sevenleri Yasa Boğuldu. 17 Yaşındaki Youtuber Alex Dragomir hayatını kaybetti. Ölmeden önce attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu.

Sir Kipsta hesabı ile de tanınan ve Dünya'da çok izlenen youtuber Alex Dragomir, Manchester United düşkünlüğü ile de tanınan bir youtuber olmaktadır.

17 Yaşındaki youtuber, son tweet'i ise sosyal medya gündemine oturdu. Hayati bir ameliyata gireceğini söyleyen Alex, ameliyatın başarısız olması durumunda, izleyicilerine teşekkür edip, "sizlerle harika vakit geçirdiğinizi bilmenizi istiyorum" dedi.

Youtuber'ın 7 saat süren kalp ameliyatı maalesef başarısız sonuçlandı ve 17 yaşındaki Youtuber hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberinden sonra, attığı twit altına hayranları bolca mesaj attı.