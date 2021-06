Ünlü Yönetmen Sinan Çetin Oğlu Gibi Çırılçıplak Görüntülendi!

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, çırılçıplak olduğu bir pozunu yayınlamıştı. Oğlu Cemo Çetin’in sonrasında ünlü yönetmen de Bodrum'da mayosunu değiştirdiği sırada görüntülendi ve basına bu özel anların fotoğrafları yansıdı.

Başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, ailece Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Arkadaşlarına misafir olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in ise teknede bulunan arkadaşlarına aldırmayıp ve herkesin gözü önünde mayosunu değiştirmesi şoka uğrattı. Bodrum'da deniz sezonunu açan yönetmen Çetin, bir süre deniz keyfi yaptı ardından sudan çıkıp kurulanmaya başladı. Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve teknede bulunan diğer iki kadını umursamayan ünlü yönetmen herkesin gözü önünde mayosunu değiştirmeye başladı.

Sinan Çetin 2017 senesinde de Bodrum'da ıssız bir koyda tatil yaptığı sırada yine çırılçıplak basına yansımıştı. Yaz sezonunu Bodrum'da açan yönetmen, ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener'in teknesinde tatil yapıyordu. Denizde keyif yapması ardından mayosunu değiştiren Çetin, teknede bulunan arkadaşlarına aldırmadı ve çırılçıplak görüntülendi.

Babası gibi ünlü yönetmenin oğlu Rafael Cemo Çetin de tatil yaptığı sırada çırılçıplak bir şekilde poz vermişti. Söz konusu olan paylaşın sosyal medyanın gündeminde yer alırken Çetin'in bu kare ile sınırları zorladığı hakkında yorumlar yapılmıştı. 1982 yılında Almanya Berlin'de dünyaya gelen Çetin’in o fotoğrafı ile tepkilere sebep olmuştu.

Rafael Cemo Çetin Kimdir?

Annesi Alman Rebekka Haas Çetin ve babası film yönetmeni olan Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, 2019 senesinde New York in New York isimli filmde Dylan karakterine hayat vermişti. Bu filmin yanı sıra yönetmenliğini babası Sinan Çetin'in yapmış olduğu Çanakkale Çocukları isimli filmde de rol alan genç oyuncu, performansı ile adından söz ettirmişti. Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in Rafael Cemo'nun yanı sıra Rüzgar, Orfeo ve Tess Sahara adında 4 çocuğu bulunmakta.