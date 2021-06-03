Ünlü Yapımcı Hasan Saltık Hayatını Kaybetti! Hasan Saltık Kimdir?

Sayısı bini aşkın albümde imzası olan, ünlü yapımcı hayatını kaybetti. Kalan Müzik'in sahibi olarak bilinen Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucunda 57 yaşında hayata veda etti. Ünlü isimlerden art arda başsağlığı mesajları geldi.

Ünlü yapımcı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucunda 57 yaşında yaşamını yitirdi. Saltık'ın binden fazla albüme yapımcı olarak imzasını attığı biliyordu.

Ferhat Tunç'tan Taziye Mesajı

Haberi ise sanatçı Ferhat Tunç duyurdu. Tunç, "Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun," ifadelerini kullandı. Sanatçı Tolga Sağ da "Eksildik yine. Çok ağır oldu bu. Devrin daim olsun" dedi.

Hasan Saltık Kimdir?

Hasan Saltık,1964 yılında Tunceli'de dünyaya gelmiştir. Hasan Saltık, Kalan Müzik'in kurucusudur. Bini aşkın yapımda imzası olan Saltık’ın Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinde büyük katkısı vardır. Okul hayatına Tunceli'de başlayan Saltık, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başlamış oldu obua eğitimini ekonomik problemlerden dolayı yarım bırakmak zorunda kalan ünlü yapımcı daha sonrasında ise eğitimini Suadiye Lisesi'ne devam ettirdi. Akrabası olan Rahmi Saltuk'un plak şirketinde bir süre çalıştıktan sonra 1992 yılında kendisine ait olan Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmak üzere olan arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlemiş oldu etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı. Türkiye'nin zengin kültürünü sergilemeye dönük olarak neredeyse bine yakın proje gerçekleştirdi. Yapmış olduğu projeler ile başarı sağlayan Saltık, Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle bir araya gelmesini sağladı. Aynı zamanda ünlü yapımcı MÜYAP Yönetim Kurulu üyesidir.

Almış Olduğu Ödüller

2003’de Prens Claus Nişanı'na layık görüldü. Bir sonraki yıl Time dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropoloğu" olarak tanımlanarak, Avrupa Kahramanları'ndan biri olarak seçildi. 5 Nisan 2017 tarihinde ise İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı aldı.