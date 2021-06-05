Ünlü Sanatçı Hasan Saltık Gözyaşları İçerisinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaklaşık olarak 30 senedir müzik piyasasında önemli çalışmalara ve çok sayıda başarılara imza atan Hasan Saltık, Kartal Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. 57 yaşında Bodrum'da kalp krizi geçiren ünlü sanatçı hayatını kaybetmesi ile sevenlerine büyük bir üzüntüye boğmuştu. Cenaze törenine Kenan İmirzalioğlu, Şevval Sam, Ali Rıza Binboğa ve Volkan Konak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda meslektaşı ve arkadaşı katılım gösterdi.

Çok uzun yıllardır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Saltık, sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı ve başsağlığı dilendi. Cenaze törenine birden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Hasan Saltık’ın eşi Nilüfer Saltık, çocukları Helin ve Ekin Saltık ve abisi Kemal Saltık katılarak başsağlığı mesajlarını kabul etti. Ünlü sanatçının hayata gözlerini yumması ile ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm müdürü Coşkun Yılmaz açıklamalar yaptı ve Hasan Saltık hakkında uzun yıllardır müziğe emek veren, müzik kültürünün yaşaması için yoğun gayret gösteren önemli bir kültür insanı olduğunu söyledi.

“Hasan Saltık’ın bu coğrafyada neşet eden türkülerin, ağıtların, şarkıların yayılmasında önemli hizmetleri olmuştur” şeklinde açıklama yapıldı. Ünlü sanatçının bu topraklarda Anadolu'nun duygusunu, nefesini ve sahasında günümüze taşıyan yanı sıra geleceğe aktarılmasında zeminini oluşturan isimler arasında yer aldığı belirtildi. Başarılı ismin vefat haberi hakkında Coşkun Yılmaz toplumun her kesiminde bu haberin üzüntüyle karşılanmasının temel sebebi olarak sanatçının Anadolu kültürünü, hoşgörüsünü, sazını, sözünü, iklimini, geleneklerini ve zenginliğini yaşatma gayreti içerisinde olduğu söylenildi.

Yılmaz, Hasan Saltık’ın hayatında da vefatında da bu tip gayretlerin yansımalarının bulunduğunu belirtti ve sanatçının bu kültür ve ülkemiz adına yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını belirtti. “Hasan Saltık, ölümünden sonra da hatırlanan olmaya devam edecektir” şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Bugün de cenaze töreninde bu hatırlayış anı ve derin hüznün yansımalarına şahit olunduğu açıklandı.