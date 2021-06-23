Ünlü Oyuncu Sevinç Erbulak ve Mühendis Sevgilisi Volkan Cengen Evlendi

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Sevinç Erbulak yaklaşık olarak 1 senedir beraber olduğu mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü ismin katılması dikkat çekerken ikilinin keyifli halleri de sevenlerini mutlu etti. Başarılı oyuncu Sevinç Erbulak ile mühendis sevgilisi Volkan Cengen Beylerbeyi'nde bulunan bir otelde düzenlenen tören ile dünya evine girdi. Gözde çiftin dikkat çeken düğününde Volkan Cengen’in şahitliğini dayısı Faruk Kıztan yaparken ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın şahitliğini ise annesi Füsun Erbulak yaptı. Salgın sebebi ile alınan tedbirlere dikkat edilerek gerçekleşen düğüne yaklaşık olarak 150 yakın davetli katılım gösterdi.

Gazeteciler ile duygularını paylaşan ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, eşi Volkan Cengen’in kendisine “Sensiz yapamıyorum ve bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım bilmiyorum” dediğini ifade etti. Eşinin bu sözlerinden sonra düşünelim dediğini, yakın çevresine danıştığını ve eşini tanıyanların kendisini ikna ettiğini belirtti. Beylerbeyi'nde bulunan bir otelde dünya evine giren Volkan Cengel ise eşi Sevinç Erbulak'ın sözlerine katılarak “O ne diyorsa doğrudur” dedi.

Koronavirüs aşısı da olduklarını belirten gözde çift, düğün ardından balayı düşünüp düşünmediklerini de ifade etti. Bir süre İstanbul'da kalacaklarını açıklayan Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen çifti daha sonrası için planları olacağını açıkladı. Uluslararası dolaşımın açılmasını bekleyeceklerini ifade eden çift evlilik haberi ile hayranlarını mutlu etti. Düğüne gelen davetlilerin karşısına Athena grubunun “Ben Böyleyim” isimli şarkısını söyleyerek çıkan Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen balkondan konukları selamladı. Misafirlerine keyifli anlar yaşatan çift sevenlerini çok mutlu etti.

Sevinç Erbulak’ın düğününe Ayşe Erbulak, Cem Cücenoğlu, Dağhan Külegeç, Halil Ergün, Alper Kul, Mustafa Alabora, Hakan Bilgin, Furkan Palalı, Emre Kınay, Ayşecan Tatari, Edip Tepeli, Ece Dizdar ve Serdar Orçin olmak üzere çok sayıda ünlü isim katılım gösterdi.