Ünlü oyuncu Ali Sürmeli Annesinin İntihar Etmesi Hakkında Konuştu

Ceyda Düvenci'nin bu haftaki konuğu olan ünlü oyuncu Ali Sürmeli merak edilenleri yanıtladı ve hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi. Bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu Ali Sürmeli annesinin intiharı hakkında da önemli ifadeler kullandı. Annesinin kendi oyunculuğundan bıkıp usanması sonrasında intihar ettiğini ifade eden başarılı isim Ali Sürmeli yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci'nin bambaşka Sohbetler isimli programına konuk olarak katılan ünlü oyuncu Ali Sürmeli merak edilenleri yanıtladı. Annesinin intiharından ve kendi sağlık durumundan bahseden usta oyuncu büyük bir acı ile sarsılmıştı. Annesinin müthiş bir oyuncu olduğunu ve kendisinin de annesine benzediğini belirten usta isim annesinin sahneye hiç çıkmadığını ve hayatta oynadığını ifade etti. Kendi oyunculuğundan bıkması sonrasında annesinin intihar ettiğini belirten usta oyuncu kendi sonunun öyle olmaması için bunu onun yaptığını düşündüğünü açıkladı.

Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi 8 Eylül 2022 tarihinde yaşamına son vermiş ve üzücü olay ile adından söz ettirmişti. Annesinin intihar etmesi sonrasında büyük bir acı yaşayan başarılı oyuncu Ali Sürmeli bu olay ile gündemde yer almış ve merak konusu olmuştu. Yaşanan bu acı olaydan aylar sonra annesinin intihar etmesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ali Sürmeli ünlü oyuncu ve sonucu Ceyda Düvenci'nin bambaşka Sohbetler isimli programına konuk olarak katılarak merak edilenleri yanıtladı. Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli’nin hayatına son vermesi sonrasında ekipler kısa sürede ünlü oyuncunun evine gelmiş ve yapılan kontrollerde Akçe Sürmeli’nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Annesinin ölümü ile sarsılan Ali Sürmeli bu olay sonrasında merak konusu olmuş ve araştırılmıştı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli yaşamına son vermiş ve üzücü olay gündemde yer almıştı. Bingöl'ün Solhan ilçesinde 7 Nisan 1959 tarihinde dünyaya gelen Ali Sürmeli bugüne kadar pek çok projede rol almış ve sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çıkmıştı. Ünlü isim Ali Sürmeli Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve daha sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sokak Tiyatrosu ve Dostlar tiyatrosunda görev almıştı. Bugüne kadar oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Ali Sürmeli dizilerde ve sinema filmlerinde oynamış ve 1995 senesinde rol aldığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema isimli filminde ilk başrol oyunculuğunu gerçekleştirmiştir.

Düş Gerçek Bir de Sinema isimli filmin yönetmenliği Tülay Eratalay tarafından yapılmış ve ünlü oyuncu bu film ile kendi ismini geniş kitlelere tanıtmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği “Zaza Dayı” karakteriyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba rolü ile de seyirci kitlesinden beğeni toplamıştır.