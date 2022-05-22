Ünlü Market Genel Müdürü’nden Gelen Açıklama: Ayçiçeği Yağı 10 TL'den Satılacak…

Ünlü Market Genel Müdürü Tarafından Yapılan Duyurdu: Ayçiçeği Yağının litresi 10 TL'den Satılacak. Ayçiçeği yağı için yapılan kampanya haberleri vatandaşlar merak ediliyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

Ülkemizdeki son zamanlarda yaşanan gıda üzerindeki pahalılık nedeni, büyük marketleri harekete geçirdi. Ülkemizde ticari anlamda hizmet veren büyük market zincirlerinin yapmış olduğu kampanyalardan biri de ayçiçeği yağı ile ilgili kampanyadır. 2022 yılı Ocak ayı itibari ile başlayan zam furyası ayçiçeği yağında da etkili oldu. Ünlü market zinciri olan bir marketlerde önümüzdeki günlerde geçerli olmak üzere ayçiçeği yağının litresi 10 liradan satılacak.

Ayçiçeği Yağını Hangi Market Verecek?

Ayçiçeği Yağı almak isteyen vatandaşlar için kampanya geliştirildi en fazla 3 adet alınabileceği kampanyada ayçiçeği yağının litresi 10 liradan satılacak. Kampanyayı yürüten market şu an bilinmiyor. Sır gibi saklanan market, kampanya başladığı zaman mağazalarında ayçiçeği yağı ile ilgili broşürler asacak. Çok merak edilen market zincirinin BİM olduğu tahminler arasında yer alıyor.

Ayçiçeği yağını almak isteyen vatandaşlar en fazla 3 adet alabilecek. Merak edilen konu yürütülen kampanya sadece ayçiçeği yağı için mi geçerli olacak?

Başka Ürünlerde De İndirimler Olacak

Yapılması düşünülen ayçiçeği yağı ile ilgili kampanyanın yanı sıra vatandaşların diğer ürünlerde de indirim yapılması hususunda beklentileri mevcut. Ayçiçeği yağından yapılan indirimin yanında, şeker, un ve bakliyat ürünlerinde de indirimlerin geleceği belirtiliyor. Aynı kampanyanı yürüten market zinciri bu ürünlerde de indirimler yapacağını açıkladı. Vatandaşlar yapılacak indirimlerden sadece bir hafta yararlanabilecek.

İndirimler Hangi Marka İçin Geçerli Olacak?

Ayçiçeği yağında yaşanan fiyat artışları sonucu vatandaşlar ayçiçeği yağı alımında zorluklar yaşıyor. Doğal olarak marketlerden indirim bekliyorlar. Ayçiçeği yağında artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Durum böyle olunca bazı marketler vatandaşı düşünerek indirim yapıyor. 10 liraya ayçiçeği yağı almak için belirli tutarda marketten alış veriş yapmak gerekiyor.