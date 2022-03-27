Ünlü Ekonomistlerden Korkutan Dolar Açıklaması: Ne 18'i, Yıl Sonunda 25 TL'yi Geçip O Rakama Çıkacak

Para piyasaları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ekonomist Selçuk geçer ile Meriç köyatası, yaptıkları çeşidi açıklamalarla herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Dolar kurunun 2022 senesinin sonunda nasıl bir hal alacağını yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, 18 TL'nin artık Mazide kalacağını ve doların yıl sonunda 25 TL'yi geçip o rakama kadar çıkabileceğini söyledi.

Döviz piyasaları ile ilgili yapmış oldukları açıklamalarla gündeme gelen Ekonomist Selçuk geçer in YouTube kanalında konuğu Meriç köyatası çok çeşitli açıklamalarda bulunarak nisan ayı ile sene sonundaki Dolar kuru tahminleri dile getiren ikili, enflasyon rakamlarının yüksek bir şekilde sürmesi halinde doların 2022 senesinin sonunda 29 ile 30 TL arasında dönemi kapatabileceğini söyledi.

Türkiye Piyasalarında 1 Amerikan Dolarının 18 TL Olması Mazide Kalacak

Nisan ayının ilk haftasından itibaren Türkiye piyasalarında 1 Amerikan dolarının 16 TL'yi geçeceğini söyleyen Meriç köyatası, yapmış olduğu açıklamada Fakat burada durmayacak. 18 TL bandı artık Mazide kalacak. Yıl sonunda dolar kurulu çok ciddi rakamlar bekleyecek dedi.

Diğer taraftan Meriç köyatası, Ekonomist Selçuk geçer in de aynı şekilde tahmin yürüttüğünü dile getirerek, yılbaşında yapmış oldukları tahminlerde sene sonu itibariyle Dolar kuru açısından 29 ile 30 TL tahminlerinin olduğunu söyledi.