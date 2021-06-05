Ünlü Astrolog Kassandra’dan, Güneş Tutulmasına Yönelik Şok Açıklamalar Geldi

Öngörülerinin çıkmasıyla meşhur olan ve aynı zamanda ünlülerin de astroloğu Kassandra, 18 yıl sonra tekrardan yaşanacak ‘Ateş Çemberi’ de denilen Güneş tutulmasının olası etkileri hakkında öngörülerde bulundu. 10 Haziran saat 13:52’de İkizler burcunda gerçekleşecek olan maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek Güneş tutulmasının etkileri tutulmadan 20 gün önce ve 20 gün sonra olmak üzere bizleri etkisi altına alacağını belirtti. Merkür retrosu etkisinin de olduğu tutulmanın 20 gün önceden başlamasına ilişkin Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsetti.

"Türkiye'nin birçok ilinde yüksek tepelere yaz ayının başlangıcında havalar soğuyup, kar yağmaya başladı. Nisan yağmurları olarak bilinen şiddetli yağışlar, Haziran ayında da devam ediyor. Birçok şehrimizde sel baskınları oluştu" dedi.

Yağışların Haziran ayı içinde belirli aralıklara devam edebileceğine dikkat çeken Kassandra, "Soğuk hava ve yağışlar bir süre daha sürecek. Yağışlar sel baskınlarına neden olabilir. 'Bana bir şey olmaz' diyerek önlem almamayı cahil cesareti olarak değerlendirebiliriz. Onun için yaz geldi 'Ne baskını ya' demeden herkes önlemini alsın. Tatil planı yapanlar da gittikleri sıcak illerimizde yağmurlardan nasibini alabilir" yorumunu yaptı.

Korona virüs hakkında da öngörülerde bulunan Kassandra, koronanın her ne kadar bu yaz duraksama dönemine gireceğini belirtse de yaz aylarından sonra tekrardan artış olacağını öngördüğünü söyledi.

Güneş tutulmasının yeryüzünü de olumsuz etkileyeceğini belirten Kassandra "Birçok ilimiz depremlerle sallanmaya devam edecek. Bu depremler büyük paniğe neden olabilir. Şiddetli depremleri de küremde gördüm. Ülkemizden uzakta olsa büyük ses getirecek" yorumunu yaptı.

Öngörülerine devam eden Kassandra, "Bir ünlü isim daha aramızdan ayrılacak. O da Prens Philip gibi büyük ses getirecek. Türkiye'ye mal olmuş bir isimde aramızdan ne yazık ki ebediyete intikal edecek. Bu olay da medyada genişçe yer bulacak" diye konuştu.

Birçok ülkenin saldırılara maruz kalacağını belirten Kassandra "Alevleri, dumanları, insanların kaçışmasını gördüm. Bombalı saldırılar, çatışmalar bu ay ayyuka çıkacak. Ne alınan tedbirler ne de uyarılar bunların önüne geçemeyecek" yorumunu yaptı.

Ayrıca, Kassandra, 2021-2022 Futbol Sezonunda da Süper Lig şampiyonu İstanbul'dan çıkacağını söyledi.

Türkiye’den İzlenebilecek Mi?

Peki 10 Haziran'da meydana gelecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.