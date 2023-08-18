Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hafta başında başlayan Çin buhranı sonrası Japonya'ya sıçrayan deflasyonist baskıların gram altın üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş küresel çaplı kriz dönemi içinde altın yatırımcısına yeni bir ışık olacak tavsiyelerde bulundu. Düzenli aralıklarla YouTube hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İslam Memiş yaşanan son sürece yönelik bu kez Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Gram altından daha çok Ons altını hedef alan bu açıklamada uzun süredir düşüş eğilimi gösteren Onsun 2.000 dolar seviyesi üzerine çıkma ihtimaline değindi.

“GÜMÜŞ VE ONSTA YENİ REKORLARA AZ KALDI!”

Ünlü analistin gündeminde yalnızca altın değil gümüşte yer alıyordu. Yeni bir destek seviyesinin test edildiğini ifade eden Memiş 1.890 dolar seviyesinden işlem gören Ons altın için kritik uyarılarda bulundu. Altın ve gümüş tavsiyelerinde yeni bir rekor görülebileceğini ifade eden Memiş, “Ons'ta 2.150 dolar, gümüş Onsta ise 26 dolar öngörüyorum” diyerek rekor rakamı paylaştı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş elinde dolar bulunduran tüm yatırımcılara seslenerek “Paritede avantajlı fırsatlar görülebilir” diyerek dolar/altın paritesine vurguda bulundu.

“EKRAN VE PİYASA FİYATLARI DEĞİŞİYOR ALDANMAYIN!”

“Güncel verilerde USD/altın paritesi 62.890 dolar, USD/gümüş paritesi ise 742 doları işaret ediyor” diyen Memiş gram altının ekranda ve serbest piyasalarda oluşan farkına da değindi. “Gram altının ekran seviyesi 1.655 TL. Serbest piyasalarda ise 1.712 TL. Bankalarda bu durum 1.632 TL ile 1.683 TL arasında değişiyor.”

“YATIRIM İÇİN O TARİHİ KAÇIRMAYIN!”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya yön verecek paylaşımının sonunda yükselişi başlayacağı o tarihi vurguladı:

“İflaslar ve işsizliğin küresel piyasalarda derinden hissedildiği dönemde Çin'de yaşanan buhran bu etkiye sebep oluyor. Önümüzdeki dönemde Ekim ayı itibariyle gümüş ve altın fiyatlarında agresif yükselişler görülebilecek. Bu durum piyasalarda altın ve gümüşün gerçek değerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.”