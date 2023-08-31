Üniversite eğitimi görmek için farklı bir ilde öğrenim görecek olan milyonlarca öğrenci ek gelir kazanabileceği maddi bir kaynak arıyor. Eğitim masraflarını azaltacak maddi yönden giyim, gıda, yurt bedeli ve benzeri farklı harcama alanlarında destek olacak bankalar belli oldu. Öğrencilere ücretsiz ve kolay ulaşılabilir aidatsız kredi kartı kullanım fırsatı sunan o bankalar tek tek listelendi.

Maddi zorlukların etkisini gösterdiği dönemde öğrenciye kredi kartı başvurusu fırsatı sunan işte o bankalar…

1-AKBANK TOSLA KART

Akbank'ın öğrenciler için hazırladığı Tostla kart harcadıkça kazandıran fırsatı ile üniversite öğrencilerine katkı sunuyor. Sosyal medyadan yapılacak her türlü dijital ödemeye 50 TL Tosback kazandıran, yapılan tüm Starbucks alışverişlerinde yıldız kazandıran kampanyaları ile cazip teklifler sunuyor. Üstelik banka yıllık aidat ücreti talep etmiyor.

2-QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank başvuru yapıldığı anda 200 TL Para Puan kazandıran kredi kartı kampanyasını duyurdu. Onay alan her öğrenci 6.000 TL'ye kadar faizsiz ve taksitli nakit avans fırsatını değerlendirebilecek. Üstelik öğrenciler yıllık aidat ücreti ödemeden bu fırsattan yararlanacak.

3-GARANTİ BBVA

Garanti BBVA Bonus genç kampanyaları ile ücretsiz kredi kartı fırsatını duyurdu. Başvuran tüm öğrenciler için 50 TL'ye kadar bonus kazandıran Garanti BBVA market harcamasına 100 TL ek bonus kazandırıyor. Güncellenen kampanyaları ile birlikte öğrenciye farklı fırsatlar sunan Garanti BBVA yıllık kart ücreti almıyor.

4-YAPI KREDİ PLAY KART

Yapı Kredi 24 bin TL'ye kadar worldpuan fırsatı kazandıran Play Kart başvurusunu öğrenciye açık hale getirdi. İndirimli konaklama fırsatı sunan Yapı Kredi Play Kart ücretsiz kart başvurusu yıllık aidat ödemeden talep edilebiliyor.

5-HALKBANK PARAF GENÇ KART

Halkbank gençlere özel Paraf Genç kredi kartı ile alışverişlerde yapılacak harcamalara fazla taksit uygulayabilme fırsatı sunuyor. İlk yıl kredi kartı ücreti almayan banka sonraki yıllarda gençlerden sadece 43,50 TL ödeme alıyor.