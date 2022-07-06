Unilever'in Kararı, ABD'deki Filistin Aktivizmine Yönelik Baskıyı Gözler Önüne Seriyor

Ben ve Jerry's, geçen hafta ABD şirketinin İsrail operasyonlarını bir yan kuruluşa satma kararı nedeniyle ana şirket Unilever'e dava açtı ve işgal altındaki Filistin topraklarında dondurmasının yeniden satışının önünü açtı.

Dondurma markası geçen yıl Temmuz ayında, ürünlerini “uluslararası kabul görmüş yasadışı işgal ” kapsamındaki bölgelerde artık satmayacağını açıklamıştı – bu, İsrail'in küçümsemesine neden olan ve Unilever'i kararı geri alması için baskı yapmak için bir kampanya başlatan bir karar.

İsrail destekçileri, Unilever'in geçen Salı günü İsrailli bir lisans sahibine satış yapacağı duyurusunu alkışladılar.

Filistinli hakları savunucuları, çok uluslu bir tüketim malları şirketi olan Unilever'in bu hareketinin Filistinlilerle dayanışmayı cezalandırmaya yönelik daha büyük bir çabanın parçası olduğunu ve İsrail'in ekonomik boykotlarını cezalandırmak için yürürlüğe konan yasaların ABD'de ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini söylüyor.

Savunma Grubu Başkanı Amer Zahr, "İsrail bunun hızlı bir şekilde kartopu yapabileceğinden, bir şirketin 100 kişi olabileceğinden endişe duymadıkça, bir dondurma şirketi yerleşimlerdeki satışları durduracaklarını söyledikten sonra bu hareketli tepkiyi görmezdiniz" dedi. Filistin için Yeni Nesil grubu, El Cezire'ye söyledi.

Ben & Jerry'nin hareketine karşı bir yıl süren kampanya, ABD eyaletlerinin İsrail ürünlerinin boykotlarını cezalandırmak için çıkardığı yasalara dayanıyordu . Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) dahil olmak üzere Filistinli aktivistler ve sivil özgürlük grupları, bu tür yasaların ifade özgürlüğünü baltaladığını söylüyor . Ve Filistinli savunucular, bu tür çabaları, insan hakları gruplarının artan bir korosu tarafından apartheid ile suçlanırken, inceleme altındaki İsrail hükümetinin imajı konusunda giderek daha güvensiz hale geldiğinin bir işareti olarak görüyorlar.

Boykot, Elden Çıkarma, Yaptırımlar (BDS) hareketinin sözcüsü Olivia Katbi, “Unilever'in bu kararı, İsrail ve Filistin karşıtı lobi gruplarının aylarca uyguladığı zorlayıcı önlemleri takip etti” dedi . Ben & Jerry yönetim kurulunun OPT'deki satışları sona erdirmek için aldığı orijinal karar, önemli bir sembolik zaferdi."

Ben & Jerry's Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Unilever tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre artık İsrail'deki işlerden kâr etmeyeceğini söyledi .

“Ana şirketimiz bu kararı almış olsa da biz buna katılmıyoruz” dediler. "Dondurmamızın İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda satılmasının Ben & Jerry'nin değerleriyle tutarsız olduğuna inanmaya devam ediyoruz ."

Boykotları cezalandırmak

Geçen Temmuz ayında yapılan duyurunun ardından, İsrail'in ABD büyükelçisi Gilad Erdan, 35 ABD eyaletinin valilerini İsrail'i boykot etme çabalarını cezalandıran yasalar veya yürütme emirleriyle harekete geçmeye çağıran bir mektup yayınladı .