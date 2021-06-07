Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun Aşkı Devam Ediyor

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı ve muhabirlerin sorduğu sorulara yanıt verdi. İkili, beraberlikleri hakkında yorumlarda bulundu ve ilişkilerinin çok güzel gittiğini söyledi. Şenolsun ve Evirgen’in aşklarının tam gaz devam ettiği bilgisine ulaşıldı ve ikili mutlu olduklarını ifade etti. İşletmeci Umut Evirgen ve ünlü oyuncu Melisa Şenolsun önceki akşam Bebek’te otomobilleri ile seyir halinde iken kameralara yansıdı.

İki aşık, gazetecilerin kendilerine yönelttiği sorular karşısında aceleci davranışlar sergiledi ve kısa açıklamalarda bulundu. Genel anlamda her şeyin yolunda olduğunu ve ilişkilerinin çok güzel bir şekilde ilerlediğini belirten çift, bu yanıtı ile sevenlerini mutlu etti.

İşletmeci Umut Evirgen, başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile bir ilişki yaşamıştı ve ayrılık sonrasında Melisa Şenolsun ile beraber olmuştu. Evirgen hakkında bir eğlence mekanında tartışma yaşadığı arkadaşı Ali Akın’ı darp ettiği iddiasıyla yargılandığı ifade edilmişti. Konu ile ilgili olarak işletmeci Umut Evirgen’e kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay kadar hapsi istendiği biliniyordu. Evirgen, bu konu ile ilgili olarak yaptığı savunmasında kendisinin mağdur olduğunu söylemişti. Müşteki Ali Akın'ın şikayetinden vazgeçtiğini ifade eden Umut Evirgen, Akın’ın çok sarhoş olduğunu, kendisine, babasına ve kız arkadaşına isimlerini kullanarak küfür ettiğini belirtmişti. Tüm bu yaşananlara rağmen kendisini taksiye bindirerek evine gönderdiğini açıklayan Umut Evirgen, Ali Akın'ın ise yarım saat sonra geri geldiğini anlatmıştı. Kendisine saldırmaya çalışırken yere düştüğünü açıklayan işletmeci, ardından arabası ile Akın’ı evine bıraktığını söylemişti.

Uzun süredir aynı iş üzerinde çalışmalar yaptığını ifade eden Umut Evirgen, 21 yaşından beri bu işle uğraştığını ve 5 tane mekanı olduğunu söylemişti. Daha önce buna benzer bir olayla hiçbir zaman karşılaşmadığını açıklayan işletmeci, o konuda mağdur olanın kendisi olduğunu ve böyle durumların kendisini itibarsızlaştırdığını açıklamıştı.