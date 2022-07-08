Ülkesinin Geleceği İçin Savaşan Zimbabweli Siyasi Figür

Geçen yıl Ocak ayında Zimbabve'nin rezil Chikurubi hapishanesindeki dar bir hücrede, bir grup kadın sırayla konuşmaya başladı.

Aralarında ülkenin en önde gelen genç muhalefet liderlerinden biri olan Fadzayi Mahere de vardı.

Soğuk, sidik lekeli beton zeminde otururken, mahkûm arkadaşlarının – çoğu hüküm giymiş suçluların sarı renkli tuniklerini giymiş – hapsedilme nedenlerini paylaşırken dinledi.

Şiddetli saldırıları, silahlı soygunları ve cinayetleri tek tek sıraladılar.

Sonra Mahere'nin sırasıydı. "Tweet attım" dedi hücre arkadaşlarının kahkahalarına.

O zamanlar Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakı olarak bilinen ülkenin önde gelen muhalefet partisinin sözcüsü Mahere, kefaletle serbest bırakılmadan önce yedi gece tutuklu kaldı.

Kendisine sosyal medyadaki birkaç gönderisiyle ilgili yalanları iletmekle suçlandığı ancak yaklaşık 15 ay sonra resmi bir suçlama belgesi aldığı söylendi.

Mahere'nin ilk tutukluluğu değildi ama en uzun ve en zoruydu.

Sivrisineklerin büyüdüğü ve pirelerin kanlı battaniyelere tutunduğu bir dizi aşırı kalabalık, havalandırması yetersiz ve bakımsız hücrelerde tutuldu ve hapsedilmesi sırasında da COVID'e yakalandı.

36 yaşındaki Mahere, Chikurubi'deki mahkumların gardiyanlarla konuşurken nasıl diz çökmeye zorlandıklarını ve sutyen takmalarının ya da yulaf lapası yerken kaşık kullanmalarının yasaklandığını açıklayarak, “Onurunuzu elinizden alan bir kültür var” diyor.

Hapsedildikten bir yıldan fazla bir süre sonra konuşurken, “Bütün bu kadınların parmaklarından yulaf lapası aldınız” diye ekliyor, kusursuz kıyafetleri ve mükemmel manikürlü tırnakları, anlattığı deneyimle tam bir tezat oluşturuyor.

Vokal eleştirmeni

Altı yıl boyunca Mahere, daha önce görevden alınan cumhurbaşkanı Robert Mugabe tarafından yönetilen ve şimdi uzun süredir müttefiki Emmerson Mnangagwa tarafından yönetilen ülkenin iktidardaki ZANU-PF partisinin sesli bir eleştirmeni olarak ortaya çıktı.

Hızlı yükselişi onu sıkıca ateş hattına yerleştirdi.

Önce bağımsız bir milletvekili adayı ve şimdi de Zimbabwe'nin ana muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri olan Mahere, hükümetin yetersizliğini dile getiriyor ve neredeyse her gün devlet ihlallerini rapor ediyor - aynı zamanda pratik bir anayasa avukatı olarak uzmanlığından da yararlanıyor. Kadınlar - Sahra altı Afrika'da ulusal parlamentolarda görev yapanların ortalama yüzde 26'sı - temsilin önünde muazzam sosyal, kültürel ve ekonomik engellerle karşılaşmaya devam ettiği için, Afrika'nın en umut verici genç siyasi liderlerinden biri olarak geniş çapta tanınmaktadır .

Dijital olarak bilgili bir iletişimci olan Mahere, yalnızca Twitter'da yarım milyondan fazla takipçisi ile güçlü bir çevrimiçi ses oluşturdu. Motivasyonel alıntılardan, artan enflasyon ve siyasi aktivistlere yönelik şiddet hakkındaki gönderilere kadar her şeyi paylaşırken, muhalefet partisi mesajlarını ve duyurularını güçlendirmek için sosyal medyayı da kullanıyor.

Ancak Mahere'nin Ocak 2021'de tutuklanması ve hapse atılması, çevrimiçi etkinlikleri için ilk kez doğrudan hedef alınmasıydı.

Mart 2022'de aldığı resmi suçlama belgesi, "devlete zarar veren yanlış beyanlarda bulunmak" suçunu iddia ediyor ve Mahere'nin bu ifadeleri yayınlayarak "kamu düzenini bozmayı veya toplumsal şiddeti kışkırtmayı" veya "kamuoyunun kolluk kuvvetlerine olan güvenini sarsmayı amaçladığını" da ekliyor".

Suçlamalar, internette paylaşılan ve topal bir bebek tutan ve sokakta bir polis memurunu azarlayan bir kadını gösteren bir video hakkındaki tweet'lerle ilgili. Shona'da seyircilerin "Çocuğu öldürdü!" diye bağırdıkları duyuluyor.